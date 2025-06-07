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健康網》益生菌什麼時候吃？ 學者：它怕胃酸

2025/06/07 20:01

學者指出，若產品有「腸溶包覆技術」、「耐酸保護層」、「凍晶乾燥技術」可依照產品指示，有些可空腹、飯前吃，存活率仍高；情境照。（圖取自freepik）

學者指出，若產品有「腸溶包覆技術」、「耐酸保護層」、「凍晶乾燥技術」可依照產品指示，有些可空腹、飯前吃，存活率仍高；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕益生菌是該飯前吃或者飯後吃？營養學者洪泰雄在臉書說明，關鍵在於「益生菌怕胃酸」，若產品有「腸溶包覆技術」、「耐酸保護層」、「凍晶乾燥技術」可依照產品指示，有些可空腹、飯前吃，存活率仍高；若為一般粉末、一般膠囊益生菌，則建議在飯後30分鐘內服用，效果較穩定。

洪泰雄指出，如果在飯前吃益生菌，胃酸濃度偏高，pH值約1-2，對益生菌存活不利，很多菌株容易在強酸中被破壞，適合特殊耐酸包埋技術的益生菌產品。

洪泰雄說，當食物進入胃部，胃酸被部分中和，pH值上升到3-5，胃酸破壞力降低，有較多食物殘渣可幫助保護益生菌通過胃部，因此對大多數市售益生菌產品來說，比較適合飯後吃。

一般粉末、一般膠囊益生菌，學者建議在飯後30分鐘內服用，效果較穩定；情境照。（資料照）

一般粉末、一般膠囊益生菌，學者建議在飯後30分鐘內服用，效果較穩定；情境照。（資料照）

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