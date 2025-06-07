自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

高市「共好共食」營養照護藍圖 整合照顧高齡友善健康飲食

2025/06/07 17:18

高市「共好共食」營養照護藍圖，整合照顧高齡友善健康飲食。（高市衞生局提供）

高市「共好共食」營養照護藍圖，整合照顧高齡友善健康飲食。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛福部國民健康署為展現各縣市社區營養推廣中心推動成果，今（7）日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦展示活動，並以「全齡營養、幸福共享」主題，高市衛生局也以「共好共食」為核心理念，著重於高齡友善飲食推動整合、共享。

國民健康署長吳昭軍特別頒發感謝狀予衛生局，肯定高雄在跨區觀摩交流與社區營養服務推動上的貢獻，展現地方與中央齊力推動健康政策的協力典範；各縣市代表也分享不同區域族群設計的營養介入策略，以需求導向，打造具地方特色的營養行動方案。

高市衛生局長黃志中表示，將持續強化社區營養照護網路，以共享決策、整合資源、提升識能為推進方向，深化與民間、醫療與長照系統的協作，打造可持續、具韌性的營養支持系統，實踐「全齡營養、幸福共享」的健康願景。

高雄市社區營養推廣中心以「共好共食」為核心理念，呈現針對不同區域族群設計的營養介入策略，包括高齡農村的肌少症防治、職場族群的體重管理、都會區的質地調整飲食推廣與個別化營養介入等，透過需求導向、滾動式改善的推動模式，打造具有地方特色的營養行動方案。

高市衞生局特別在高齡友善飲食推動上，建立多元合作機制，包含辦理質地調整飲食與備餐經理人培訓、輔導連鎖餐飲業者提供健康選項、連結星級觀光飯店教學並舉辦烹飪競賽等，促進健康飲食從餐桌延伸至市場與產業，讓市民享有新鮮、可口且營養的飲食選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中