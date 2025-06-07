高市「共好共食」營養照護藍圖，整合照顧高齡友善健康飲食。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衛福部國民健康署為展現各縣市社區營養推廣中心推動成果，今（7）日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦展示活動，並以「全齡營養、幸福共享」主題，高市衛生局也以「共好共食」為核心理念，著重於高齡友善飲食推動整合、共享。

國民健康署長吳昭軍特別頒發感謝狀予衛生局，肯定高雄在跨區觀摩交流與社區營養服務推動上的貢獻，展現地方與中央齊力推動健康政策的協力典範；各縣市代表也分享不同區域族群設計的營養介入策略，以需求導向，打造具地方特色的營養行動方案。

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高市衛生局長黃志中表示，將持續強化社區營養照護網路，以共享決策、整合資源、提升識能為推進方向，深化與民間、醫療與長照系統的協作，打造可持續、具韌性的營養支持系統，實踐「全齡營養、幸福共享」的健康願景。

高雄市社區營養推廣中心以「共好共食」為核心理念，呈現針對不同區域族群設計的營養介入策略，包括高齡農村的肌少症防治、職場族群的體重管理、都會區的質地調整飲食推廣與個別化營養介入等，透過需求導向、滾動式改善的推動模式，打造具有地方特色的營養行動方案。

高市衞生局特別在高齡友善飲食推動上，建立多元合作機制，包含辦理質地調整飲食與備餐經理人培訓、輔導連鎖餐飲業者提供健康選項、連結星級觀光飯店教學並舉辦烹飪競賽等，促進健康飲食從餐桌延伸至市場與產業，讓市民享有新鮮、可口且營養的飲食選擇。

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