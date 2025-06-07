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健康網》高溫來襲遠離中暑 日本醫師教你「熱適應」

2025/06/07 16:08

日本醫師提醒固定運動習慣能加強「熱適應」，預防中暑。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣在過了端午後，正式迎接夏季炎熱天氣。而日本也正面臨高溫來襲，2024年創紀錄的高溫，對當地人仍記憶猶新。日本人經常透過熱適應（暑熱順化）等行動，幫助自己的身體適應夏季炎熱天氣。

日本媒體《鹿兒島電視台》報導，鹿兒島縣薩摩町在5月14日的33個觀測站中，多達26站測出25度；同時薩摩町柏原市測出28.6度的高溫；不過這還不算高，在2024年曾出現38.1度高溫。

記者採訪薩摩町的消防隊員們穿著沉重裝備慢跑，模擬火場內部情形進行訓練。所有隊員都熱到全身是汗；然這些消防隊員們個個神采奕奕。其中一名消防員伊尻表示，在4月就進行過訓練，現在更能適應高溫了。

一般人也有熱適應的簡單方法，例如：健走（一週五次）、騎單車30分鐘（一週三次），伸展運動或瑜珈（每天一次或一週五次）、若有泡澡習慣也可泡熱水澡（2天1次）每個人對高溫的適應能力不同，盡早嘗試很重要。

另外《NHK》報導，每年5月初開始，經常有疑似中暑而入院之病患。福岡市西區內科診所院長竹之下博正說明，5月氣溫突然升高，且適逢梅雨季節，人們不容易出汗，體內熱量排不出去，心跳加快、呼吸困難的情形隨之增加。他建議透過散步重量訓練與伸展來進行暑熱順化以外，泡澡也很有用。在重量訓練部分，加強腿部肌肉效果尤其顯著。即使不方便到健身房，在家使用彈力繩等工具也可以。

適應高溫後，皮膚表面血管擴張，血流量增加，更容易出汗；因此熱量容易排出，體溫也會維持恆定。竹之下博正提醒，只要1週沒運動，效果將減弱；因此定期運動很重要。

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