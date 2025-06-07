超級細菌失控！自費新藥搶命 醫揭患者困境

新竹臺大分院副院長盛望徽表示，根據國內監測資料，國內近年MBL陽性大腸桿菌比例已升至24%，肺炎克雷伯氏菌也逼近8%，顯示抗藥性菌株逐年增加。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內1名60多歲有自體免疫疾病的男患者，因反覆高燒、腸胃出血併發肝膿瘍，經歷7度治療失敗，用了6、7種抗生素卻怎麼也壓不下去，檢驗發現，他感染的是帶有「金屬內醯胺酶（MBL）」機制、對多數抗生素具抗藥性的腸桿菌，最後靠著自費使用尚未納入健保的新藥才撿回一命。

新竹臺大分院副院長盛望徽表示，類似案例並不少見，他曾收治另一位74歲合併肺癌、糖尿病與腎衰竭的病患，因肺炎併發敗血性休克住進加護病房，同樣檢出具高度抗藥性的菌株，傳統抗生素無效，最終也靠創新藥物才穩定病情。

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MBL是細菌產生的一種酵素，會分解多種抗生素、導致藥效失效，是造成超級細菌抗藥性的主要機轉之一。根據國內監測資料，MBL陽性的大腸桿菌在2012–2018年間約占18%，更早以前僅為零星個案，2020–2022年間已上升至24%。此外，肺炎克雷伯氏菌的MBL陽性率也從6%升至近8%，顯示抗藥性菌株的比例持續攀升。

盛望徽指出，這波上升趨勢可能與新冠疫情後國際交流與旅遊活動恢復有關。目前雖已有針對MBL有效的新型抗生素，但尚未納入健保。治療一天約需6劑，費用約6千元，一般療程為10至14天，重症患者則須治療4至6週，總費用可能上看百萬元，對患者來說是一大負擔。

感染症醫學會理事長張峰義指出，對免疫力低下者，如化療或器官移植病人，一旦感染必須儘速用藥，否則原本的治療將前功盡棄，然而，國內可使用的抗生素有限，臨床經常陷入「無藥可用」的窘境。

張峰義指出，抗生素研發成本高、使用族群小，市場回報遠不如慢性病或減重藥，導致新藥開發意願低。即使少數新藥取得藥證，也常因無法納入健保而無法普及。近三年約有百項新藥進入健保共擬會議，僅2項為抗生素，獲得健保支持者更是寥寥無幾。

感染管制學會理事長王復德也示警，若不積極行動，至2050年台灣每年恐有超過3.3萬人死於抗藥性細菌感染。抗藥性問題已超越醫療體系，許多住院病人入院時就帶有抗藥菌，顯示其可能透過畜牧、污水與環境途徑傳播，已成「One Health」跨部門的公共衛生挑戰。

台灣感染症醫學會與感染管制學會今（7日）共同召開記者會，提出3「合理」訴求，呼籲政府「合理藥價」，參考國際藥價，給予新藥合理價格，鼓勵藥廠引進。「合理流程」簡化健保審查，提升藥品取得速度與臨床可近性。「合理時程」加速藥證與給付審核，讓患者不必等藥等到病危。

感染管制學會理事長王復德、感染症醫學會理事長張峰義、新竹臺大分院副院長盛望徽（左至右）今共同呼籲政府，「合理藥價、合理流程、合理時程」積極面對超級細菌危機。（記者邱芷柔攝）

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