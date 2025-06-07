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健康網》葡萄不只釀美酒 農糧署：鮮食「這」品種為大宗

2025/06/07 12:13

農糧署表示，鮮食葡萄以巨峰葡萄為大宗，有果粒大、易剝皮、酸度低等特色。（資料照）

農糧署表示，鮮食葡萄以巨峰葡萄為大宗，有果粒大、易剝皮、酸度低等特色。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內葡萄以彰化、臺中、苗栗及南投為主要產地，依不同食用方式，可分為「鮮食」和「釀酒」兩大類。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，鮮食葡萄以巨峰葡萄為大宗，有果粒大、易剝皮、酸度低等特色；適合釀白葡萄酒的品種則為麝香的「臺中1號」和荔枝香的「臺中3號」；紅葡萄酒則為帶麝香的「臺中2號」及帶玫瑰香的「臺中4號」等。農糧署帶你認識臺灣常見葡萄品種。

鮮食品種

以巨峰葡萄為大宗，有果粒大、糖度高、酸度低、易剝皮及果粉多等特色。是目前臺灣栽培面積最廣的優良鮮食品種。

適合釀製白葡萄酒的品種

常見有柔軟多汁的「金香」、帶麝香的「臺中1號」、帶荔枝香的「臺中3號」。

適合釀製紅葡萄酒的品種

富含花青素的「黑后」、帶麝香的「臺中2號」及帶玫瑰香的「臺中4號」等。

農糧署表示，葡萄含多酚類、花青素等營養，全年皆有生產，一起品嚐國產葡萄的鮮甜好滋味吧！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不同品種葡萄適合用途。（圖取自農糧署臉書）

不同品種葡萄適合用途。（圖取自農糧署臉書）

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