女子打牛奶針後昏迷、家屬陳情 北市衛生局稽查撲空

台北市衛生局6日上午前往大安區法瑞醫美診所稽查，但現場未營業，無法進入。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕一名40歲女子日前至台北市大安區法瑞醫美診所接受舒眠療程，施打「牛奶針」後失去意識，於5月25日送醫急救後昏迷至今。台北市衛生局今（6）日上午前往診所稽查，但現場未營業，無法進入，衛生局表示，今天接獲家屬陳情，會持續聯繫診所負責醫師說明相關事項。

台北市衛生局表示，於今天上午接獲家屬陳情案件，按醫療事故預防及爭議處理法規定，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地設置之醫療爭議調解會申請調解。

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衛生局說，於5日得知新聞案件後便積極與診所聯繫，但撥打診所電話無人接聽，於今日上午前往稽查，現場未營業，後開立陳述意見通知書請診所於今日下午2點至衛生局陳述，但診所方仍未到場。衛生局表示，已聯繫診所負責醫師於下週一（9日）說明。

衛生局表示，經查法瑞診所於2022年5月19日經本局核准設立，目前有2位醫師執業登記，會持續聯繫該診所說明，並已主動與警察局大安分局偵查隊聯繫。衛生局指出，本案目前由檢調介入調查，北市衛生局將積極配合辦理。

衛生局表示，會針對醫美診所加強每年的督導考核，並辦理「提供美容醫學服務診所之專案稽查計畫」，針對違規及高危診所進行查核。另外，也會於北市衛生局網站公告申請登記核准執行特定美容醫學手術之醫療機構，針對違反醫療法規定之診所，經裁罰後於網站公告，必要時予以列管。

台北市衛生局開立陳述意見通知書。（台北市衛生局提供）

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