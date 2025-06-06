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健康網》女星抱怨急診挨批 ICU醫：急診處理病情的「急」

2025/06/06 12:46

一名女星批評急診室混亂挨批「打擊護理士氣」，ICU醫師也有話要說。（圖取自freepik）

一名女星批評急診室混亂挨批「打擊護理士氣」，ICU醫師也有話要說。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日傳出一名女星帶女兒到急診就醫，在社群平台發文痛批「整個急診室亂七八糟。」發言遭到炎上，不少人痛批她「打擊護理士氣」。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金認為，急診的功用是處理病情的急。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」談到這件事，說到女星批評「亂七八糟」、「我自己醫好比較快」。陳志金表示，自己某種程度上是認同的。急診壅塞的時候、如果剛好又來幾個「檢傷1、2級」（危急）的病人，現場何止是「亂七八糟」，簡直就是「戰場」。

陳志金強調，媽媽如果想要「快」的話，真的不要帶去急診！「自己醫真的比較『快』」！因為急診是治療「危急」的病人，輕症的話，真的就是要等比較久，去急診不會比較快。」

陳志金坦言，孩子生病，父母一定會很焦急。但需要先靜下心來，如果只有發燒，沒有出現其他危急症狀，是不需要去急診折騰的。小朋友發燒何時該送急診？上網查一下，各家醫院都有相關的資訊。

陳志金強調，「大家互相體諒很重要。」體諒急診醫護的忙碌和在處理危急的時候，臉上忘了笑容。體諒父母的擔心、焦慮，一時的氣昏了頭，想要上網尋求心理支持。

最後陳志金提醒，急診是治療「病情」的「急」，不是治療「心情」的「急」。把珍貴資源留給真正需要的人。

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