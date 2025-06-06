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健康網》籲年長者及早規劃 請專家為銀髮生活掌舵

2025/06/06 16:22

賽親基金會提出「長者陪跑教練」概念，提供包含資產規劃與生活協助在內的支援。示意圖。（賽親基金會提供）

賽親基金會提出「長者陪跑教練」概念，提供包含資產規劃與生活協助在內的支援。示意圖。（賽親基金會提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據數據指出，台灣2025年進入「超高齡社會」，每5人有1位是65歲以上長者，總數接近468萬人。同時統計發現，長者每6人就有1位曾在家中跌倒、每13人有1位可能失智，憂鬱與孤獨風險攀升。賽親關懷基金會6日集結醫師、財會及法務等各界頂尖專家，擔任「長者陪跑教練」，為銀髮生活掌舵。

國內各地傳出長者獨居孤獨死憾事，突顯當前社會安全網的不足，以及個體家庭在高齡照護壓力下的脆弱。賽親基金會疾呼，面對不可逆的銀髮浪潮，必須全民警醒，超前部署，正視超高齡社會的挑戰，為自己與家人的未來及早規劃，才能避免未來更多的遺憾。

面對長者常見的「飲食失衡、用藥混亂、居家危險、孤獨感重、時間失序、親情疏離」等六大生活危機，賽親關懷基金會董事長李冠軍說：「我們不只是在談論『老了怎麼辦』，我們更在乎『如何活得更好、更有尊嚴』！」

賽親關懷基金會董事長李冠軍，很多長者其實非常需要外界的支援。（賽親基金會提供）

賽親關懷基金會董事長李冠軍，很多長者其實非常需要外界的支援。（賽親基金會提供）

李冠軍說，有群進步思維的長者，他們早已沒有養兒防老的想法，生活上要靠自己打理一切，遇到問題也盡可能不要去打擾小孩，「這些長者其實非常需要外界的支援。」

目前由各界專家擔任賽親關懷基金董事及顧問團，成為「長者陪跑教練」的堅實後盾；包括安養信託、遺產、繼承等問題，都可以提供諮詢，應對長者生活6大需求：健康照護、財務安全、心理支持、社會參與、學習成長及法律保障等整合服務，致力於提升長者生活品質，打造都市孤老的安心依靠。

賽親關懷基金會董事長李冠軍，很多長者其實非常需要外界的支援。（賽親基金會提供）

賽親關懷基金會董事長李冠軍，很多長者其實非常需要外界的支援。（賽親基金會提供）

賽親關懷基金會集結醫師、財會及法務等各界頂尖專家，扮演「長者陪跑教練」，為銀髮生活掌舵。（賽親基金會提供）

賽親關懷基金會集結醫師、財會及法務等各界頂尖專家，扮演「長者陪跑教練」，為銀髮生活掌舵。（賽親基金會提供）

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