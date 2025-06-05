天顯宮捐助礦工醫院 更新醫療器材 提升手術安全

天顯宮、五顯慈善功德會及宇球國際興業公司捐助台灣礦工醫院，更新醫療設施。（礦工醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台灣礦工醫院C臂移動型X光機及麻醉機已經使用20多年，影像模糊，中華五顯慈善功德會與天顯宮管理委員會主委張朝明和宇球國際興業公司董事長曹蕥蘭今天捐助200萬元，協助礦工醫院更新C臂移動型X光機及麻醉機，使大基隆地區及偏遠地區病患受到良好照顧。

天顯宮管理委員會張朝明主委致詞說，病患手術都靠醫師精湛的技術來執行，相對地也要良好的醫療設備，因此捐贈C臂移動型X光機及麻醉機，以實際行動支持醫院，希望民眾都能平安，往後天顯宮管理委員會也將秉持扶助弱勢初衷，持續貢獻愛心與關懷。

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礦工醫院院長蕭潤生指出，感謝天顯宮管理委員會等單位協助，更新設備，可提高醫師在手術中準確的定位，減少手術的出血時間，對病人及醫師都是很重要的醫療設備，讓手術患者有更安全的治療和照顧品質。

天顯宮、五顯慈善功德會及宇球國際興業公司捐助台灣礦工醫院，更新醫療設施。（礦工醫院提供）

天顯宮、五顯慈善功德會及宇球國際興業公司捐助台灣礦工醫院更新醫療設施。（礦工醫院提供）

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