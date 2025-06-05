健康網》疲憊汗臭纏身？ 中醫：芒種節氣這樣吃有效祛濕熱

中醫師表示，容易有擾人的汗臭味。可適量吃黃瓜、苜蓿芽、木耳等祛暑益氣食物；或喝四神湯消水腫。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芒種到來，濕熱的天氣讓身體好不舒爽，此時農作物已經結實成「種」，而吐穗結實的穀穗上會長出細「芒」，因此有了「芒種」之名。中醫師王大元說明，芒種濕氣容易導致汗水無法順暢排出，感到四肢困頓、萎靡不振。此外，悶熱的天氣也常出現消化不良、食慾不振和大便黏濁，此時容易有擾人的汗臭味。可適量吃冬瓜、黃瓜、苜蓿芽、木耳等祛暑益氣食物；或喝四神湯消水腫。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文表示，芒種又稱為「忙種」，因為這期間也是農民忙著將夏季作物播種的最佳時機。芒種前後氣候不穩定，出門要記得攜帶雨具和薄外套。

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王大元分享，改善濕熱的體質的方法，飲食以健脾祛濕、消積化濁和清通涼補為主，適量吃用具有祛暑益氣、生津止渴的飲食，像是黃豆、冬瓜、苦瓜、黃瓜、苜蓿芽、木耳、筍子、絲瓜、綠豆、蘋果、芭樂等，皮膚發炎須減少食用鳳梨、芒果、荔枝等熱性水果。藥膳方面可吃點除濕的四神湯（內有茯苓、芡實、蓮子、山藥），有淡滲利濕、消腫利水和平補脾胃之效。

中醫師表示，藥膳方面可吃點除濕的四神湯（內有茯苓、芡實、蓮子、山藥），有淡滲利濕、消腫利水和平補脾胃之效。（資料照）

王大元提到，如果有濃郁的體味，應減少精緻飲食和重口味；多選擇通風透氣的棉絲質料，外出可多帶一件衣服替換；止汗劑和除臭劑可以防止體味蔓延，適量即止。如果被多汗症所苦，中醫可服用寧心安神或斂汗滋陰的藥物，像是玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等，也可針灸或按摩手部的內關、神門等，茶飲方面可以喝黃耆水，一兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼，對於止汗的效果也不錯。

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