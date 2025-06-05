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健康網》芒種節氣濕熱來襲！ 中醫3方面調養心脾、祛濕養生

2025/06/05 21:08

中醫指出，芒種飲食應以健脾祛濕、清熱養心為原則，可食用苦瓜、黃瓜解熱，並避免生冷油辣食物。（圖取自freepik）

中醫指出，芒種飲食應以健脾祛濕、清熱養心為原則，可食用苦瓜、黃瓜解熱，並避免生冷油辣食物。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芒種節氣來臨，天氣高溫多雨、濕氣重，正是中醫所稱「濕邪、暑邪」盛行的時節。雲鼎中醫診所在臉書專頁發文表示，此時正是調養心脾、預防濕邪的關鍵期，建議從飲食作息穴位保健3方面同步調整；其中飲食應以健脾祛濕、清熱養心為原則，可攝取薏仁、茯苓搭配綠豆、蓮子幫助祛濕、安神。也可食用苦瓜、黃瓜解熱，並避免生冷油辣食物。

根據中醫理論，芒種屬於夏季節氣，對應五行中的「火」，主臟為「心」。高溫濕熱環境容易擾動心神，進而出現煩躁、失眠、心悸等情況；同時，濕邪困脾，導致消化不良、腹脹腹瀉、疲倦乏力等不適，甚至出現濕疹、痱子、腸胃炎或泌尿道感染等濕熱相關疾病。

針對芒種節氣的身體變化，中醫建議，在飲食上以健脾祛濕、清熱養心為原則。可適量攝取如薏仁、赤小豆、茯苓等利水祛濕食材，搭配綠豆、蓮子、百合幫助清熱安神，也可食用苦瓜、黃瓜、西瓜等蔬果以清暑解熱。不過，油膩、辛辣、生冷與煎炸食物則應避免，以免加重脾胃負擔。

中醫表示，除了飲食調整，穴位按摩與艾灸調理也是重要的養生方式。

●神門穴：安神助眠，調心氣。

●足三里：健脾胃，增強免疫力。

●三陰交：調和脾腎，改善濕氣困脾。

中醫表示，除了飲食調整，穴位按摩與艾灸調理也是重要的養生方式。（資料照）

中醫表示，除了飲食調整，穴位按摩與艾灸調理也是重要的養生方式。（資料照）

若有條件，也可在專業指導下進行背部膀胱經的刮痧或拔罐，或針灸神闕、中脘、足三里等穴位，藉此溫陽散寒、健脾養胃。

中醫提醒，芒種節氣的養生核心有3項：

●靜心養神，減少躁動，適度冥想與深呼吸能穩定情緒。

●健脾祛濕，避免生冷、冰品及潮濕環境，幫助脾胃運作。

●情志調養，保持樂觀與身心平衡，讓身體清爽過夏。

掌握以上原則，即可在芒種時節維持身體與情緒的最佳狀態。

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