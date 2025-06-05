健康網》芒種飲食這樣吃！ 學者曝一日菜單清熱又解暑

學者指出，芒種時節人體易出現食欲不振等狀況，建議飲食應著重祛濕健脾，可攝取綠豆、小黃瓜、雞胸肉等食材，養生清熱又解暑；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日為節氣「芒種」，是夏季3個節氣，代表穀物等作物開始結實、長出細芒，氣候也將越來越燥熱。營養學者洪泰雄表示，由於時序進入炎夏，人體易出現食欲不振等狀況，建議芒種時節飲食應著重祛濕健脾，也特別設計簡易一日菜單，結合綠豆、小黃瓜、雞胸肉等食材，養生清熱又解暑。

芒種飲食4原則

洪泰雄於臉書專頁發文表示，芒種約在每年6月5日到7日之間，此時天氣轉熱、濕氣漸重，人體容易出現濕熱內生、食慾不振、消化不良、水腫疲倦等狀況。因此，建議芒種飲食應避免重口味、油膩燒烤，以免助濕生痰；且可採行以下4原則，除可祛濕健脾，也有助清熱解暑、養心安神。

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●祛濕健脾為主：建議攝取薏仁，包括：生薏仁、熟薏仁；以及赤小豆、山藥、綠豆。

●清熱解暑、養心安神：可吃蓮子、百合、蓮藕、鳳梨、奇異果，以及適量西瓜、小黃瓜、苦瓜。

學者表示，炎夏時節養生應注意少油膩，可吃苦瓜、小黃瓜、蓮子、百合、蓮藕等，有助清熱解暑、養心安神；示意圖。（圖取自photoAC）

●少油膩、適當補充蛋白質：此時飲食應避免油炸物、紅肉，推薦選擇雞胸肉、魚肉、豆腐、豆漿、蛋。

●補充水分、電解質：多喝溫開水、淡鹽水，或可喝些茶飲，例如：桂花茶、薄荷茶、菊花茶等。

簡易養生一日餐

至於炎夏養生飲食該怎麼吃？洪泰雄說，推薦早餐可選擇小米粥+蒸南瓜+水煮蛋+黑豆漿；午餐烹調雞胸肉炒苦瓜+炒山藥木耳+薏仁飯；晚餐則可吃蒸鱸魚+涼拌小黃瓜+蓮藕湯。三餐之外，還可搭配少糖綠豆湯+奇異果1顆當點心。

洪泰雄提醒，芒種時節應適當運動排汗，有助祛濕排毒；另，此時節也應早睡早起，養心順應夏季陽氣生發。

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