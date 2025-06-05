健康網》煮飯「瓦斯爐」暗藏致癌危機！ 醫教3招自保

醫師提醒，在廚房煮飯時，可能無意間吸進一些致癌物；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康意識抬頭，越來越多人選擇在家煮飯。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項研究顯示，在廚房煮飯時，可能無意間吸進致癌物，如苯（Benzene）、二氧化氮（NO₂）等，前者被世界衛生組織列為1級致癌物，與白血病、癌症高度相關；後者則與氣喘、呼吸道疾病有關。尤其這些污染物會流動，建議除了開抽油煙機外，也一定要開窗或開電扇，若可以不妨試試電磁爐，降低疾病風險。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述研究指出，瓦斯爐在點火時，不只產生熱氣和香氣，還會釋放出看不見卻潛在致命的氣體，包括：苯被世界衛生組織列為1級致癌物，與白血病高度相關，甚至可能比二手菸的苯濃度還高；以及NO₂是引發氣喘、胸悶與呼吸道疾病的重要元凶。

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黃軒說明，研究提醒，即使只是短短一頓飯的烹煮時間，如果廚房沒有打開抽油煙機或窗戶保持通風，這些有害物質就會迅速升高，並飄散到客廳、臥室等你根本沒料想到的地方。更令人擔憂的是，兒童在這些氣體的影響下所承受的風險，竟然是成人的近兩倍（1.85x）。因此只要能在每次煮飯時打開抽油煙機、窗戶，便能降低風險。

醫師建議，每次煮飯時打開抽油煙機、窗戶，便能降低致癌物吸入的風險；示意圖，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

過量苯 恐致癌、白血病

黃軒指出，苯被國際癌症研究機構歸類為1/A類已知的人類致癌物，特別是與白血病有關，什至有時候比二手菸釋放的致癌物更高。1項美國研究發現，630萬美國居民中，常接觸的苯排放的居民，在沒有通風條件下，預計每年有16-69例白血病病例發生。

不只如此，在類似暴露的情況下，兒童終身癌症增量風險（ILTCR）比成年人高出近1.85倍，因他們生理發育未完全，一直吸入致癌物，會增加了罹癌風險，尤其是在長時間的暴露之下。

NO₂易引發兒童氣喘

1項綜合分析研究顯示，使用燃氣烹飪與兒童哮喘的風險增加有關，在同樣濃度下，兒童患哮喘的風險比住在沒有瓦斯爐的家庭中的兒童高42%。另1項研究也證實，居住在多戶住宅的兒童若暴露於燃氣灶產生的NO₂，其氣喘、呼吸急促和胸悶的可能性增加。每增加20ppb的 NO₂ 濃度，相關症狀的發生率也相應上升。

黃軒提醒，污染會「亂竄」，苯與NO₂不是只停留在廚房，客廳、臥室也測得到，因此提供3招自保：

1. 開抽油煙機：選擇「高捕獲效率」機種，越能把有害氣體吸走。

2. 同步開窗／電扇：形成對流，鍋氣濃度可降4–10倍。

3. 試試電磁爐：沒有明火就少了燃燒污染，對小空間住家尤其友善。

黃軒總結，目前的研究，提供風險訊號，但仍要強調，這些研究多是基於模擬與風險模型的推估，尚無法下絕對因果結論。也就是說的是可能增加風險，而非一定致病。然而，面對明確被證實的致癌物（如苯），我們不該掉以輕心，正如專家建議，改善通風是最簡單也最有效的防護方法，即使是短時間的烹飪，也應打開抽油煙機、開窗通風。

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