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警察節捐熱血 免費美食、推拿慰勞永康警

2025/06/05 15:47

警察節前夕，台南永康警挽袖捐熱血。（記者劉婉君攝）

警察節前夕，台南永康警挽袖捐熱血。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕6月15日警察節，台南市警察局永康警分局今（5）日舉辦慶祝活動，除了號召員警一起挽袖捐熱血，還有鹹酥雞、冰淇淋等美食攤位，讓員警免費吃，並請來推拿整復專家，幫助員警緩解身體累積的痠痛與疲勞，也讓員警大讚「今年活動很棒！」

永康警分局長顏勤峰表示，警察節舉辦捐血活動，已是全國警察文化之一，藉此也增加同仁對警察節的認同感與向心力。在永康警友辦事處、民防、巡守及志工中隊等協助下，還以園遊會方式，準備鹹酥雞、薯條、鬆餅及冷飲、冰淇淋等攤位，供員警及捐血民眾享用。

另外，在分局禮堂還有安平區CTLS體研社提供的推拿整復服務，消除警察同仁日夜執勤的疲勞；中午則由慈濟佛教基金會辦理蔬食推廣活動，提供員警及相鄰的消防局第五救災救護大隊一同享用。

台南永康警分局慶祝警察節，邀請推拿整復專家為員警紓緩身體平時累積的疲勞與痠痛。（記者劉婉君攝）

台南永康警分局慶祝警察節，邀請推拿整復專家為員警紓緩身體平時累積的疲勞與痠痛。（記者劉婉君攝）

有平時就有捐血習慣的基層員警響應捐血，認為捐血是「健康又可以幫助別人。」也有交通組的員警揪2名好友一同捐血，每人捐出500c.c.的熱血，他說，平時處理交通事故，常會看見死傷嚴重的事故，因此約同在警界服務的好友一起捐血，希望能幫助有需要的人。也有不少民眾看到分局前面的捐血車，主動前往響應。

顏勤峰表示，捐血現場也結合「打詐、識詐、反毒」等預防犯罪宣導，讓捐血民眾瞭解當前的警政重點工作，希望能透過活動提高識詐能力，特別留意社群平台投放的「投資詐騙」廣告，呼籲民眾善用「165打詐儀表板」查詢最新詐騙趨勢，有任何疑慮都可撥打165或110查證諮詢。

台南永康警分局舉辦警察節慶祝活動。（記者劉婉君攝）

台南永康警分局舉辦警察節慶祝活動。（記者劉婉君攝）

台南永康警分局以園遊會方式，邀請美食攤位進駐，讓員警免費吃。（記者劉婉君攝）

台南永康警分局以園遊會方式，邀請美食攤位進駐，讓員警免費吃。（記者劉婉君攝）

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