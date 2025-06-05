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「白斑症」麥可傑克森得過！醫破迷思：非傳染、可治療

2025/06/05 15:33

林口長庚白斑治療中心主任黃昭瑜、白斑症公益疾病大使愛雅及台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋（由左至右）呼籲大眾：正確認識白斑症，給予患者更多理解與支持。（台灣皮膚科醫學會提供）

林口長庚白斑治療中心主任黃昭瑜、白斑症公益疾病大使愛雅及台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋（由左至右）呼籲大眾：正確認識白斑症，給予患者更多理解與支持。（台灣皮膚科醫學會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕已故流行天王麥可傑克森罹患的白斑症，其實是一種非傳染性的自體免疫疾病。台灣皮膚科醫學會今（5日）舉辦記者會，發布最新「白斑臨床治療共識與照護指南」，並針對社會普遍誤解，提出4大迷思，呼籲大眾正確認識白斑症，給予患者更多理解與支持。

每年6月25日是「世界白斑日」，也是麥可傑克森逝世紀念日。台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋指出，白斑症常讓患者在人際互動中受挫，甚至影響自信與心理健康。藝人愛雅受邀擔任公益疾病大使時也分享，過去因不了解而錯過關心白斑症友人的機會，現在想起來仍感遺憾。

林口長庚醫院白斑治療中心主任黃昭瑜指出，白斑症是黑色素細胞功能喪失所致，會出現界線清楚的色素脫失斑，可能分布於身體各部位。全球盛行率約1%至2%，任何年齡與族群皆可能罹患。患者也較常合併其他自體免疫疾病，像是甲狀腺問題。

黃昭瑜說，雖然白斑症本身不會引起身體不適，但調查顯示，約29%患者有憂鬱傾向、33%感到焦慮，外觀改變帶來的心理壓力不容忽視。適時的心理支持與轉介同樣重要。目前已有多元治療選擇，包括照光、外用標靶藥物、全身性藥物，甚至可進行色素移植手術，與過去「只能接受」外觀變化的情況相比已有大幅進展。

為破除社會對白斑症的誤解，黃昭瑜特別提出4項常見迷思。她指出，白斑症是非感染性的自體免疫疾病，並「不會傳染！」；雖然約有一至兩成患者具家族史，但並非絕對遺傳疾病；至於不少人擔心「吃淺色食物會惡化病情」，她強調，食物顏色與白斑症無關，牛奶、維他命C等都可安心攝取；而「不能曬太陽」的說法也需澄清，適度日曬其實有助於色素再生，只要避開正午陽光並做好防曬，就不必過度擔心。

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