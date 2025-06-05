南市成功國中微影片獲獎 呼籲健康上網避免網癮風險

南市成功國中特優作品「脫『癮』而出」。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 南市今（5）日於民德國中舉行預防網路犯罪研習，開場前進行全市健康上網微影片創作比賽頒獎典禮，希望師生透過影片創作過程，結合推廣健康上網，達到網路成癮防制教育與宣導目的。

近年來網路成癮、網路詐騙、網路犯罪等議題已有擴大趨勢，為協助各校了解網路犯罪內容及輔導重點，南市教育局今天舉辦研習，期望提升教師知能，落實學校3級輔導機制，結合警政相關資源，對兒少提供適當的輔導與協助，預防學生網路犯罪，以利即早發現即早預防。此外，「健康上網社群」系列研習課程，協助教師將網癮議題融入發展性與介入性輔導工作。

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近年來，「兒少網路成癮」成為嚴重的社會問題，統計指出，全國4分之1的國中生，有網路沉迷傾向，中學生平均每天上網時間，高達4.6小時。成功國中獲特優作品「脫『癮』而出」，劇情中網路成癮的國中生無法上網，會感到坐立不安、專注力下降，除了對學業造成不好的影響，甚至騎車撞到別人讓自己身陷危險，最後由醫師帶領家長與學生一起精神喊話，搭配輕快舞曲，提醒大家要健康上網才能走對路！

教育局長鄭新輝表示，為強化學生網路素養並有效預防沉迷網路，持續推動多項措施，包括每年定期執行兩次網路使用問卷調查，藉此協助學校主動識別網癮高風險學生，及早展開輔導行動。畢業季及暑假即將來臨，學校與家長更應共同協助孩子培養自律的生活作息與正向的網路使用習慣。

今年獲獎名單，國中組由成功國中獲特優、大灣高中（國中部）優等、和順國中獲得佳作；國小組則由佳里國小獲選優等、培文國小甲等、竹門國小佳作。

網路成癮可能讓自己陷入交通危險。（南市教育局提供）

南市健康上網微影片創作比賽頒獎典禮。（南市教育局提供）

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https://www.youtube.com/watch?v=dWjtGVDS4VE

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