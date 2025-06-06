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健康網》改善痘痘必吃5水果！ 營養師點「2款」穩糖又護膚

2025/06/06 08:27

營養師表示，高糖分會刺激皮脂分泌，因此可以選擇低升糖水果，如蘋果、奇異果，除了讓血糖穩定外，也能減少痘痘生成；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，高糖分會刺激皮脂分泌，因此可以選擇低升糖水果，如蘋果、奇異果，除了讓血糖穩定外，也能減少痘痘生成；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜、壓力大、飲食太油膩等不良飲食、生活習慣，稍不注意，痘痘就悄悄冒出來；對此，營養師張語希分享，長痘痘吃藍莓、草莓、蘋果、奇異果及木瓜等5水果有助於肌膚修復，其中蘋果、奇異果屬於低升糖指數水果，除了讓血糖穩定外，也能減少痘痘生成。

張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片推薦，長痘痘吃5款水果最有效，除此之外，仍提醒要記得多喝水、睡好覺，才是幫助改善痘痘的關鍵：

●藍莓、草莓：藍莓、草莓富含抗氧化劑，含有豐富的維生素C、花青素，有助於抗發炎，還能幫助肌膚修復。

●蘋果、奇異果：因高糖分會刺激皮脂分泌，因此可以選擇低升糖水果，如蘋果、奇異果，除了讓血糖穩定外，也能減少痘痘生成。

張語希曾指出，痘痘最怕蘋果，因其富含維生素C、抗氧化作用，還有天然果酸，更有控油作用，有助於平衡皮膚油脂分泌。

●木瓜：木瓜富含酵素、維生素A，有助於抗發炎、肌膚的修復，建議每天吃1份木瓜，對痘痘修復很有幫助。

營養師提及，吃蘋果有助於血糖穩定外，也能減少痘痘生成；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師提及，吃蘋果有助於血糖穩定外，也能減少痘痘生成；示意圖。（圖取自photoAC）

4關鍵吃出燈泡肌 蔬果不可少

張語希曾表示，除了透過保養品保養皮膚外，也需靠飲食習慣，保養肌膚，建議每天至少吃2-3份青菜2-3份水果，讓維生素C和膳食纖維補充至體內，或是補充維生素C、膠原蛋白，吃出燈泡肌。

張語希提醒，除了飲食以外，也別忽略良好睡眠、不熬夜，每天睡滿6-8小時，並養成1週3次、每次30分鐘的運動習慣，美白更有感。

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