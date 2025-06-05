攝護腺肥大不用怕！新式手術後「2週即可性行為」

蕭志豪醫師指出，微創拉開手術具出血量少、恢復快的優勢，患者術後當天即可拔管出院，並且能完整保留正常的射精功能。（萬芳醫院提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕76歲陳先生長期受良性攝護腺肥大所苦，近年藥效漸失，他原擬接受雷射手術，檢查卻發現冠狀動脈疾病，除增加麻醉風險，且需延後治療並承受更長的不適期；醫療團隊改以新型「攝護腺拉開手術」取代，患者僅需局部麻醉約10分鐘，當天即可拔除尿管返家休養。醫師蕭志豪表示，手術約1至2週即可恢復正常生活，對性功能影響極小，是目前唯一能保留射精功能的攝護腺手術方式。

台北市立萬芳醫院泌尿科醫師蕭志豪指出，陳先生的情況在臨床上屬於常見案例，攝護腺肥大可分為儲尿困難（如頻尿、尿急、夜尿）及排尿困難（如排尿無力、斷續、殘尿感等），多數患者初期可透過藥物控制，但若症狀惡化，或合併泌尿道感染、血尿、結石等情況，則須考慮手術治療。

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蕭志豪續指，傳統攝護腺手術如電燒或雷射，是透過刮除阻塞組織來改善排尿症狀，雖療效顯著，但因會產生傷口，術後需較長恢復期，並應避免搬重物、騎車或泡溫泉等活動。相較之下，攝護腺拉開手術屬於一種不破壞組織的微創技術，透過植入特殊裝置，將肥大的攝護腺向兩側拉開，打通尿道通道，有效改善排尿困擾。

蕭志豪醫師建議男性在年滿50歲後，每年進行一次泌尿科檢查；若有家族病史或 PSA 指數偏高者，則建議從45歲起提前開始定期追蹤。（萬芳醫院提供）

蕭志豪強調，該手術具備多項優勢，包括手術時間短、出血量極低、僅需局部麻醉，術後多數病人無須放置尿管，甚至可當日出院，術後約1至2週即可恢復正常生活，更重要的是，該手術對性功能影響極小，是目前唯一能保留射精功能的攝護腺手術方式。不過他也提醒，並非所有病人都適用此療法，須經膀胱鏡檢查，評估攝護腺肥大的方向與阻塞情形，若肥大方向特殊，則可能不適用。

蕭志豪提醒，若出現排尿速度變慢、殘尿感增加、反覆感染或血尿等情形，可能表示藥物治療已達極限，應及早考慮手術介入，若長期忽視，膀胱恐因長期負荷而出現纖維化、失去彈性，進而影響腎功能，導致腎水腫或腎衰竭，嚴重者甚至需終身依賴導尿管。

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