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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》喝鮮奶更好？ 營養師破3迷思：1歲前建議保久乳

2025/06/08 11:33

營養師提醒，小孩難以消化代謝鮮奶中的蛋白質和礦物質，且鮮奶仍有菌，不建議1歲前孩子飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師提醒，小孩難以消化代謝鮮奶中的蛋白質和礦物質，且鮮奶仍有菌，不建議1歲前孩子飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乳製品是補充鈣質、蛋白質來源之一，不過卻有許多人不了解保久乳、鮮奶等差異，以為鮮奶最營養，甚至認為各年齡段孩子都應透過鮮奶補充營養；對此，營養師李婉萍解答，保久乳、鮮奶營養差異不大，因包裝和殺菌方式不同，而使味道、保存期限不同。不過，小孩難以消化代謝鮮奶中的蛋白質和礦物質，且鮮奶仍有菌，不建議1歲前孩子飲用，可用少許保久乳較安全。

李婉萍在臉書專頁網站發文說明，鈣質、蛋白質是身體修復、骨骼發育的重要營養素，於是透過乳製品來補充鈣質顯得格外重要，因此整理常見家長對於乳製品的常見疑問，如保久乳、鮮奶營養差異、小孩能否喝保久乳，以及保久乳不用冰是否添加防腐劑等疑問，並加以解答。

Q1—保久乳、鮮奶營養差異？

李婉萍解答，保久乳和鮮乳都是以生乳為基底，成份差異不大，皆含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素等營養，因此2者都是補充鈣質和蛋白質的健康來源，其中鮮乳因短時間高溫殺菌，能較快送到消費者手上，相對較為新鮮；保久乳則奶味濃厚、香氣獨特，重點是攜帶、保存方便，是外出遊玩攜帶的好選擇。

Q2—小朋友要喝鮮奶還是保久乳？

李婉萍指出，小朋友1歲前不要喝鮮乳，據美國兒科學會說明，1歲前因腎臟發育還不完全，鮮乳中的蛋白質和礦物質進入孩子體內，恐會難以消化代謝，同時因鮮奶仍有菌，相對是沒有煮熟的概念，可用少許保久乳較安全，或將全脂保久乳入菜食用，如在燉煮南瓜濃湯時添加，而非直接當飲品喝。建議小孩至少1歲後，再開始提供全脂鮮奶作為孩子的飲品，但1日總攝取量應控制在500c.c.以內。

Q3—保久乳不用冰是有加防腐劑？

保久乳和鮮奶的來源一樣，差別是包裝和殺菌方式的不同。李婉萍解析，在台灣食品添加物規範中，只要乳製品加防腐劑就是違法，所以保久乳並非透過加防腐劑來保存，而是經過高溫高壓滅菌後，幾乎「無菌」，才能拉長其保存期限；鮮乳則是在高溫短時間殺菌，並沒有完全無菌，所以不好保存，需冷藏並盡快喝完。

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