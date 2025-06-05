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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》睡前滑手機恐長不高 研究：滑一下晚30分鐘入睡

2025/06/05 21:48

實證發現，孩子若在睡前使用手機，平均入睡時間會延後約30分鐘，甚至花更久時間才能真正進入睡眠狀態；情境照。（圖取自freepik）

實證發現，孩子若在睡前使用手機，平均入睡時間會延後約30分鐘，甚至花更久時間才能真正進入睡眠狀態；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代孩童睡前滑手機、看平板的習慣，恐怕已悄悄影響身高。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享，有研究指出，螢幕發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡時間延後、睡眠品質下降，而根據實證，孩子若在睡前使用手機，平均入睡時間會延後約30分鐘，甚至花更久時間才能真正進入睡眠狀態。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，相信家長們都知道生長激素在夜間深度睡眠時分泌最高，它對於骨骼和組織發育非常重要。根據美國兒科學會的建議，學齡兒童每晚至少需要9-11小時的睡眠，才能確保正常的生長與學習表現。

陳奕成說，雖然目前還沒有證據直接顯示出「晚上滑手機會讓孩子長不高」，但許多大型研究都指出，睡眠時間與兒童身高之間存在正向相關性。像2024年1個日本發表的大型研究發現，夜間睡眠時間超過9個小時的孩子，之後身高超過第75個百分位的機率越大，代表夜間深度睡眠對孩子的身高真的相當重要。

陳奕成建議正值學齡的小朋友，為了成長潛力，應該要遠離螢幕，好好睡個好覺，才能安心長高。

●睡前至少一小時關掉電腦、手機或平板。
●臥室不放手機或平板，減少誘惑和干擾。
●建立固定作息時間，幫助調節生理時鐘。
●培養睡前共讀的習慣，取代滑手機的行為。
●如果一定要用手機，開啟夜間模式，但仍建議控制使用時間。

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