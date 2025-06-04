健康網》有胃食道逆流適合這樣睡 中醫分享4種適合睡姿

中醫指出，有胃食道逆流困擾的人適合左側睡；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天都要睡覺，你真的睡對了嗎？翰醫堂中醫診所在臉書發文分享，左側睡、右側睡、仰睡、趴睡4種睡姿，根據每個人的體質與症狀，都適合不同的睡姿，不過趴睡是人人都不適合，調整好睡姿，睡得好，氣色自然就好，而有胃食道逆流困擾的人適合左側睡。

4種適合睡姿

●左側睡

適合對象：消化不良、胃食道逆流、懷孕。

不適合對象：部分心臟病患者（心靠左，不壓更好）。

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●右側睡

適合對象：無胃食道逆流消化系統問題、無呼吸道疾病。

不適合對象：有脊椎或背部痠痛的族群。

●仰睡

適合對象：背部健康、頭部、頸部容易緊繃。

不適合對象：會打呼、睡眠呼吸中止、腰痠背痛的朋友。

●趴睡

適合對象：大家都不適合。

不適合對象：脊椎不適、頸椎問題、易長痘的皮膚敏感族。

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