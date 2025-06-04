健康網》中風後「復健」全攻略 從肢體到心理一步步找回自己

有研究指出，中風後的黃金復健期是前3-6個月，這段時間神經可塑性最強，因此，越早開始復健，效果越好；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中風是許多人聞之色變的疾病，因為一旦中風，就會嚴重影響生活，輕者或許還可以自理，但嚴重者可能食衣住行都要別人幫忙，身心都很難受。潤生復健科診所院長王竣平指出，中風越早開始復健，效果越好，可透過肢體運動復健、語言與吞嚥復健、手部功能與精細動作訓練，以及認知與心理復健等4大重點，重拾生活能力。

王竣平在臉書「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」指出，有研究指出，中風後的黃金復健期是前3-6個月，這段時間神經可塑性最強，簡單來講，越早開始復健，效果越好。

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黃金復健期3階段 越早做、效果越好

●急性期（0-1個月）：需要先穩定病情，醫療團隊會評估患者狀況，並開始簡單的運動復健。

●亞急性期（1-3個月）：進入積極復健期，透過運動、語言、職能治療，來加強功能恢復。

●慢性期（3個月後）：持續復健，針對未恢復的功能進行強化。

王竣平強調，復健的關鍵就是盡早開始，天天練習，堅持不懈！

復健4大重點 重拾生活能力

●肢體運動復健：許多中風患者會出現半身癱瘓或行動困難，因此需要運動訓練，來恢復肌力與協調性。

1.關節活動訓練：可以幫助患者伸展手腳，減少關節僵硬。

2.肌力訓練：透過舉啞鈴、彈力帶鍛鍊恢復力量。

3.步行訓練：中風後初期可使用輔助器來練習走路。

4.平衡訓練：透過站立練習、單腳站立等，來提升穩定性。

中風後初期可使用輔助器來練習走路；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●語言與吞嚥復健：部分患者因為腦部損傷，可能會有語言或吞嚥困難，這時候語言治療就很重要，像是發音訓練，或是透過朗讀短句、唱歌來增強語言能力；還有口部運動，是練習舌頭活動、唇部運動來改善發音；另外，還有吞嚥訓練，學習如何正確吞嚥食物，避免嗆到或誤吸到肺部。

●手部功能與精細動作訓練：許多患者會出現手部無力或精細動作困難，影響穿衣、吃飯、寫字等日常活動。

王竣平建議，可以用抓握小物品，像是彈珠、橡皮筋，或是轉動門把、開瓶蓋，還有拿湯匙、筷子，也可以用拼圖、黏土，來訓練手指靈活度。

●認知與心理復健：部分中風患者會出現記憶力減退、注意力不集中、情緒低落等問題。這時候可以做記憶訓練，像是玩記憶遊戲、背單字、閱讀；還有計算與推理能力訓練，像是做數獨、數學題目。

最重要的是心理支持，多與家人、朋友交流，避免出現心理疾病。

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