健康網》吃保健品後喝咖啡影響吸收？ 學者點注意「這款」

學者指出，服用多數保健食品後再飲用咖啡，多不會影響營養素吸收；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上1杯咖啡、吃保健食品是許多人的日常，但先吃保健食品再喝咖啡，會不會影響營養素吸收？營養學者洪泰雄在臉書說明，看情況，有些營養素確實可能受影響，但不用過度恐慌，舉例來說，咖啡中的部分物質會與鐵結合，建議2者間隔1小時以上服用；其餘如維生素B群、C、D則幾乎沒有影響，若擔心者也可錯開服用，營養吸收更佳。

4常見保健食品與咖啡飲用關係

●鐵質—影響最大：咖啡中的多酚、單寧類物質，會跟鐵結合，讓鐵在腸胃道裡變成難吸收的型態。特別是植物性鐵（如菠菜、補鐵營養品）影響最明顯，建議鐵質與咖啡間隔至少1小時以上服用。

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●維生素D—影響較小：維生素D屬於脂溶性維生素，吸收主要靠腸道脂肪幫忙，跟咖啡的干擾性不高。不過，若咖啡空腹飲用、胃酸過少者，可能間接影響脂溶性維生素吸收，建議維生素D最好搭配含脂肪的早餐一起吃，吸收效果最佳。

學者表示，咖啡有輕微利尿作用，若短時間內大量攝取咖啡，可能讓水溶性的維生素B群較快排出，但若每日咖啡攝取量僅1-2杯，流失量有限；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素B群—部分可能受影響：咖啡有輕微利尿作用，若短時間內大量攝取咖啡，可能讓水溶性的維生素B群較快排出，但若每日咖啡攝取量僅1-2杯，維生素B群流失量有限，因此無須特別分開，若擔心者，可在非咖啡時間補充維生素B群。

●維生素C—影響極小：咖啡對維生素C吸收幾乎沒有直接阻礙，但若長期重度咖啡攝取、熬夜、壓力大時會加速維生素C的消耗。因此維生素C與咖啡一起服用基本沒問題，若生活壓力大可額外補充。

衛福部曾提醒，根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。至於有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用；若骨質疏鬆者想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

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