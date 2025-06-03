活化南區閒置地 台南6億打造新型態樂齡照護中心

南市府攜手聲寶集團、日本元氣集團打造新型態樂齡照護中心。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕活化閒置公有土地，台南市政府與聲寶集團今（3）日進行「南區鹽埕段國有土地開發－長照機構興建營運案」訂約儀式，宣布將與聲寶集團、日本元氣集團合作，投入6億元興建新型態樂齡照護中心，預計2028年完成。

長照機構開發基地位於南區新興路，基地面積約660坪，過去是稅務宿舍「南稅三村」，因年久失修而閒置，由南市府與財政部國有財產署合作，透過招標設定地上權方式引進民間資金，由聲寶股份有限公司攜手日本元氣集團成立的「聲寶元氣長照社團法人」進行開發，規劃提供日間照護、93床住宿式長照服務、復健支援與居家照護等多元化的照護服務；並結合輕食餐飲、健康休閒等多功能服務設施，未來將成為社區參與、銀髮樂活、職能復健、照護服務與文教活動的共榮場域。

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訂約儀式由市長黃偉哲、聲寶股份有限公司總裁陳盛沺代表進行簽約，日本元氣集團會長神成裕、財政部國有財產署南區分署長黃莉莉到場見證訂約儀式。

黃偉哲說，長照機構開發的基地位置非常優越，對於台南市日漸年長的老年人口有很大幫助。黃偉哲提到，在他當市長的第1年，台南市65歲以上長者約有28萬人，如今6年多過去，已經成長為34萬人了，每年平均增加1萬多名長者，成長速度非常快，因此年長者的照顧是大家要共同面對的課題。

黃偉哲強調，理想的照顧絕對不是發一發津貼而已，而是要能提供長者快樂、健康老化的生活；期盼開發案能盡快完成，也呼應總統賴清德的長照3.0政策，並特別感謝聲寶集團與日本元氣集團為台南長照服務做出貢獻。

陳盛沺表示，非常高興有機會與台南市政府合作建立長照設施，也很幸運找到在長照領域有豐富經驗的日本元氣集團共同合作，由政府提供土地，三方可謂一拍即合。除了設立新型態長照機構，陳盛沺也指出，現在長照面臨的最大挑戰是照護人力的不足，未來考慮設立專門機構培訓照護人員，也期待能夠再與台南市政府進行合作。

日本元氣集團是日本最大的社會福祉法人和全國性綜合健康養老集團，集團會長神成裕表示，希望透過與台南市政府、聲寶集團合作，為台南市民帶來嶄新的、更好的長照服務。

活化南區閒置土地南市府攜手聲寶集團、日本元氣集團打造新型態樂齡照護中心。（記者王姝琇翻攝）

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