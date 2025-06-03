菸檳防制短片競賽 台南2校創意影音獲獎

成功國中學生作品《灰飛菸滅》獲「網紅就是你」短片競賽國中組優等。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕教育部國教署辦理113學年度校園菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽結果揭曉，台南市成功國中學生作品《灰飛菸滅》獲國中組優等；崇明國小作品《康家兄妹小劇場－防菸拒檳二部曲》獲國小組佳作。

《灰飛菸滅》探討青少年在面對家庭壓力時可能會訴諸吸菸，影片呈現主角因學業表現不佳遭父母指責，對未來感到擔憂，竟藉由吸菸尋求慰藉，片尾由專業醫護人員以活潑可愛的歌舞演出，提醒吸菸者及早戒菸，並呼籲青少年為了健康和未來，應擺脫菸癮。

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《康家兄妹小劇場－防菸拒檳二部曲》則透過兄妹的對話，深入淺出揭示吸菸與嚼檳榔對個人及周遭親友帶來的危害，鼓勵戒菸可尋求專業協助，同時也建議想嚼檳榔的人可選擇其他健康食品替代，呼籲大家愛自己、愛家人，共同打造無菸無檳的健康家園。

崇明國小《康家兄妹小劇場－防菸拒檳二部曲》獲國小組佳作。（台南市政府提供）

教育局長鄭新輝表示，從獲獎優秀的作品看到青少年不僅是菸檳防制的對象，更是有能力成為宣導健康觀念的主角，透過學生的視角和語言，更能製作有效打動同儕的宣導素材。

市長黃偉哲表示，今年世界無菸日主題為「戳穿誘惑：揭露菸草和尼古丁製品行業的策略」，揭露煙草和尼古丁產業所使用的策略，透過添加物改善口感，吸引消費族群，提高有害產品的吸引力。近年菸害防制新法已全面禁止電子煙，更將禁菸年齡提高至未滿20歲，為保護幼兒及青少年遠離二、三手菸的危害，擴大全面禁菸場所，透過法令規範，守護全民健康。

教育局進一步表示，近來新型電子煙—「奶茶煙」（俗稱奶茶杯）外型吸睛，成分不明，疑為新興毒品包裝，請各校提高警覺，之前也有不肖業者在電子煙油添加俗稱「喪屍煙彈／油」的「依托米酯（已列為二級毒品管制）」之報導，籲請學校強化菸害防制宣導，並合併反毒議題加強宣導。

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