健康網》抗氧化只能靠吃保健品？ 醫：4招打造抗老防護網

醫師表示，真正有效的抗氧化保養，除睡得好、適量運動外，吃對原型食物，如：番茄、莓果等，不僅能讓身體自然抗老，也能活出平衡健康；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上常見許多保健食品特別強調「抗氧化」，彷彿功效已與抗老、健康畫上等號。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，真正有效的抗氧化保養，從來就不是從「吃」開始，而是從「做」開始。日常切實做到睡得好、管好情緒與壓力、吃對原型食物、適量運動，不僅能讓身體自然抗老，也能活出平衡健康。

抗氧化須從生活習慣做起

陳潔雯於臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，很多人一聽到「抗氧化」，腦海便會浮現莓果粉、維他命等健康食品，但其實執行抗氧化這件事，並非吃某些東西就可達到成效，建議平日應從以下4個生活習慣著手，才能真正抗氧化、抗老：

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●睡得好：睡眠是最自然的抗氧化療法，晚睡、不睡都會讓身體沒有時間修復自由基造成的損傷。尤其抗氧化酵素的活性，很多都是在睡眠時才會上工，深層睡眠更可啟動修復酵素；因此須切記：熬夜比吃炸雞更易讓人老。

●管好情緒與壓力：壓力荷爾蒙，如：皮質醇，會促進自由基釋放，造成慢性發炎。努力生活也要學會適時放鬆，才能幫身體減壓減毒，降低慢性發炎，保命也保美。日常包括：深呼吸、靜坐、走路等方式，都是抗氧化的好選擇。

醫師說，壓力荷爾蒙會促進自由基釋放，造成慢性發炎，想要幫身體減毒減壓，包括：深呼吸、靜坐、走路等，都是抗氧化的好選擇；情境照。（圖取自freepik）

●吃對食物而非追求「超級食物」：抗氧化的營養不是藏在神奇藥粉中，而是藏在每天可見的原型食物裡，包括：深綠色葉菜、十字花科蔬菜、番茄、莓果、堅果、橄欖油等，越常見且越天然的食物，身體越能利用。掌握少吃加工食品、多吃顏色深的蔬果，也是最簡單的抗氧化飲食策略。

●體態管理與適量運動：這是長期抗氧化的防禦網，體重過重、內臟脂肪太多，本身就容易成為「發炎工廠」。不過，激烈運動也會產生大量自由基，因此，規律且適量運動+良好恢復期，才是真正抗老之道。

陳潔雯強調，抗氧化不只是吃東西就能達到目的，而是活出一種更平衡的狀態。切記從作息、飲食、壓力管理到體態健康，每一環都會影響身體細胞的老化速度。

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