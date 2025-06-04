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健康網》新冠疫情再升溫！ 醫授「三色早餐」增免疫力

2025/06/04 06:30

蕭捷健指出，三色蘿蔔條（紅、紫、白）富含植化素與維生素A，有助於強化黏膜健康，作為抵禦病菌的第一道防線。（圖擷取自蕭捷健臉書）

蕭捷健指出，三色蘿蔔條（紅、紫、白）富含植化素與維生素A，有助於強化黏膜健康，作為抵禦病菌的第一道防線。（圖擷取自蕭捷健臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日新冠病毒疫情再度升溫，民眾開始關注如何透過日常飲食提升免疫力。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享一款兼具營養與美味的「三色早餐」，有助於增強身體防禦力，對抗病毒入侵。包括：三色蘿蔔補充植化素與維生素A；奇異果補充維生素C；藍莓抗氧化、原味優格補益菌；高蛋白杏仁蛋捲補足蛋白質及Omega-6。

●三色蘿蔔條（紅、紫、白）

富含植化素與維生素A，有助於強化黏膜健康，作為抵禦病菌的第一道防線。其中紫蘿蔔含有豐富的花青素，搭配胡蘿蔔素，也有助於保護視力。

●金黃奇異果

一顆即含有超過100毫克的維生素C，是提升免疫力的重要營養來源。

●新鮮藍莓

具備強大的抗氧化能力，能幫助身體對抗自由基，延緩細胞老化。

●原味優格

含有大量益生菌，有助於維持腸道菌叢平衡，而腸道健康與免疫功能密切相關。

●自製高蛋白杏仁蛋捲

以兩顆雞蛋、20克杏仁粉與20克耐熱蛋白粉製作，使用冷壓橄欖油小火慢煎成型。蕭捷健指出，優質蛋白質是免疫細胞與抗體的基礎材料，而杏仁粉含有豐富的Omega-6脂肪酸，是維持免疫功能所需的重要營養素，與Omega-3的比值小於4:1，便不會避免引發身體發炎。

最後，搭配一杯咖啡，藉由其中的綠原酸促進新陳代謝，為一天的開始注入活力。透過簡單又營養的早餐組合，就能有效強化身體免疫力，面對病毒更有底氣。

蕭捷健說，搭配一杯咖啡，可藉由其中的綠原酸促進新陳代謝，為一天的開始注入活力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

蕭捷健說，搭配一杯咖啡，可藉由其中的綠原酸促進新陳代謝，為一天的開始注入活力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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