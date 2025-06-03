健康網》防肌少症與衰弱？ 研究點「1飲食法」或助肌肉維持

研究顯示，地中海飲食可能具有預防與延緩肌少症與衰弱的潛力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老年人群肌肉功能下降與多重慢性病共病頻率增加，是否能透過飲食模式改善肌力與降低虛弱風險？桃園聯新運醫中心醫師吳易澄引述研究指出，地中海飲食可能具有預防與延緩肌少症與衰弱的潛力，尤其利於維持肌肉量、改善肌力與行走能力及降低衰弱指數分數。不過，外食族要完全符合相關的菜色並不容易，可視個人情況準備。

地中海飲食少紅肉 多全穀、橄欖油

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文引述刊登在《Nutrients》的1篇回顧文獻，整合了目前研究，檢視地中海飲食（Mediterranean Diet, MD）在預防老年人肌少症（Sarcopenia）與衰弱症候群（Frailty）中的角色，並分析潛在的作用機制。

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吳易澄說明，肌少症主要是骨骼肌質量與肌力進行性減少，導致身體功能受損，因此與跌倒、失能、住院率與死亡率增加顯著相關，常視為衰弱的核心成分；衰弱症候群則是身體對壓力源的抵抗力下降，易引發失能與死亡，常見症狀包括：體重減輕、疲憊、身體活動下降、走路變慢、握力變弱。

至於地中海飲食的特色，吳易澄解釋，該飲食法主張多吃全穀類、橄欖油、蔬果、豆類、堅果，少吃紅肉、加工食品、糖分，並加入適量魚類、乳製品、紅酒（餐時少量），因此攝入較多單元不飽和脂肪酸（橄欖油）、Omega-3脂肪酸（魚類）、高抗氧化物質及植物性蛋白質與膳食纖維，有利於心血管代謝、降低發炎與氧化壓力、穩定血糖、維持認知功能，且能改善腸道菌相與免疫平衡。

醫師說明，地中海飲食主張多吃全穀類、橄欖油、蔬果、豆類、堅果，少紅肉、加工食品、糖分，並加入適量魚類、乳製品、紅酒，有利於穩血糖、維持認知功能；示意圖。（圖取自freepik）

3者關聯 研究推測4原因

這篇回顧文獻中，1項西班牙觀察性研究顯示，老年人群中地中海飲食得分高者，其衰弱風險顯著較低；另1篇針對西班牙女性的觀察性研究則顯示，地中海飲食遵從度越高，其衰弱現象構成指標分數越低；1篇研究觀察性研究也顯示地中海飲食與高肌肉量、較佳握力具正向關聯。

此外，1篇義大利等多國的隨機對照試驗指出，老年人進行地中海飲食1年後，肌肉量與步態速度明顯改善，飲食介入群的骨骼肌指標下降幅度低於對照組；另，系統性文獻回顧與統合分析也顯示，地中海飲食與肌少症與衰弱風險下降具有相關性，但定義不一、異質性高（不同年齡層、飲食評分標準），需解釋時謹慎，總地還說，研究人員推測與以下原因有關：

●發炎與抗氧化作用：多酚類（Polyphenols）抑制NF-κB活化，降低 IL-6、TNF-α；橄欖油富含hydroxytyrosol、oleuropein，具抗氧化活性；攝取魚油（Omega-3）可增加肌肉合成路徑（IGF-1、Akt/mTOR）活性。

●肌肉合成刺激：優質植物性蛋白（豆類）、含leucine的乳製品與魚類蛋白，足夠蛋白質能與抗氧化劑交互作用，保護肌纖維、促進肌肉修復與生長。

●腸道菌相改善：地中海飲食富含膳食纖維，促進短鏈脂肪酸（SCFA）產生，SCFAs（如 butyrate）能參與調控免疫與肌肉蛋白質合成，減少腸道發炎、提升胰島素敏感性，間接提升肌肉代謝。

醫師指出，地中海飲食文化還強調團體用餐、慢食哲學、健康生活方式等，有益於身體健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

●活動與社會參與促進：地中海飲食文化還強調包括：團體用餐、慢食哲學、健康生活方式（如步行、園藝），這些生活元素進一步促進神經肌肉參與、降低失能風險。

研究仍有所限制，因多數證據為觀察性研究，隨機對照試驗數量仍不足，且地區、飲食習慣、遺傳背景等因素可能影響效果，需更明確定義「高遵從度地中海飲食」與其實際成分比例，建議未來研究納入「肌纖維層級變化」與「腸道菌相追蹤」等生物指標。不過，當前證據支持其在老年人群中具多方面好處，特別是在維持肌肉量、改善肌力與行走能力及降低衰弱指數分數。

吳易澄總結，依照多數肌少症治療指引的飲食建議，蛋白質夠量是最重要的原則，而這篇文獻認為地中海飲食可能具有預防與延緩肌少症與衰弱的潛力，其中機轉部分期待更多研究支持，在台灣外食族要完全符合相關的菜色並不容易，可視個人情況準備。

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