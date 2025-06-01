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健康網》從指甲看健康 中醫師：指甲黃代表消化問題
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？從指甲的狀態可以看出一個人的健康問題。彰濱秀傳醫院紀念醫院中醫部主治醫師邱伯恩指出，指甲是皮膚的延伸，由角蛋白組成，透過指甲的確可以反應出身體許多枝微末節的健康狀況。
邱伯恩在臉書專頁「海線守護神 彰濱秀傳紀念醫院 秀傳醫療體系 Chang Bing Show Chwan Memorial Hospital」上指出，指甲直條紋的症狀，是當指甲的舊細胞代謝不佳，新細胞卻不斷從下方生成時，便會造成指甲隆起而形成線條。
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1指甲有豎紋或凹陷，與氣滯血瘀或慢性疾病相關。
2指甲蒼白或薄脆，可能與氣血不足、貧血或肝血虛弱有關。
3指甲發黃或乾枯，可能代表消化系統問題，如脾胃虛弱。
另外，邱伯恩曾也在臉書分享，兩種常見的指甲外觀症狀：
●杵狀指。當指甲與關節的角度超過 160 度，且指尖變得圓厚，可能與肺部疾病、心血管疾病甚至遺傳性疾病密切相關。
●匙狀指。外型上呈現指甲中央凹陷、邊緣上翹，外觀類似湯匙，可能是缺鐵貧血的警訊。
邱伯恩補充說，傳統醫學中對指甲的判斷非常重視，認為指甲是一扇窺探身體健康的窗口，最早對指甲的論述可追溯至《黃帝內經》，其中將指甲視為皮膚的附著物與衍生物，並稱其為「爪甲」，中醫認為指甲與筋、肝息息相關，其光澤與生長狀態可反映人體內部的健康狀況，透過簡單的自我檢查，可以了解指甲與自身體質的關聯，如果有進一步的問題仍然需要醫師判斷。
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