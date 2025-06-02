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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》夏日消暑養顏首選！ 銀耳蓮子枸杞湯「這樣」煮

2025/06/02 07:30

林本庭指出，「銀耳蓮子枸杞湯」不僅清爽消暑，更具養顏美容之效。（圖擷取自林本庭臉書）

林本庭指出，「銀耳蓮子枸杞湯」不僅清爽消暑，更具養顏美容之效。（圖擷取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，清涼退火的養生甜品成為許多民眾的最愛，其中「銀耳蓮子枸杞湯」不僅清爽消暑，更具養顏美容之效。中醫師林本庭在臉書專頁分享，製作技巧及挑選食材的撇步，加入白木耳、蓮子燉煮，加入枸杞、冰糖，是非常適合夏季食用的甜湯。

林本庭指出，許多長輩偏好自行購買未處理的蓮子，回家手動去殼與去芯，不僅價格實惠，「一斤只要一百多元」，相比之下，市售處理好的蓮子每斤則高達4百多元，差價驚人。而他特別提醒，在煮此款甜湯時，蓮子不須事先浸泡，因「泡過反而不容易煮爛」。

在烹煮方面，建議將白木耳（又稱銀耳或雪耳）與蓮子一同入水煮滾後，轉小火續煮約一個半小時，若使用快鍋則僅需20分鐘即可。最後加入洗淨的枸杞稍煮，再依個人口味加入冰糖調味，攪拌均勻即可享用。這道甜湯不僅解渴消暑，也有助於養顏美容，非常適合夏季食用。

白木耳屬於擔子菌門銀耳綱，含有豐富的維生素B、磷與膳食纖維，並富含多醣體。（圖取自photoAC）

白木耳屬於擔子菌門銀耳綱，含有豐富的維生素B、磷與膳食纖維，並富含多醣體。（圖取自photoAC）

農業部指出，白木耳屬於擔子菌門銀耳綱，含有豐富的維生素B、磷與膳食纖維，並富含多醣體，有助保健。除煮湯食用外，亦可作為健康食品的原料。至於蓮子，則為蓮蓬裡取出的種子，產期集中在每年5至8月，主要產地為台南與嘉義。農民採收後需手工從蓮蓬中剝出蓮子，經由刀具劃痕去殼、脫膜及去芯等繁複工序，常見於燉湯、入菜或與米飯一同炊煮，深受消費者喜愛。

營養與口感兼具的銀耳蓮子枸杞湯，不僅是夏季養生甜品的代表，更展現出傳統飲食文化中對健康與美味的追求。

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