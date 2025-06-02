健康網》狂運動飲控瘦不了？ 營養師點「4壞習慣」9成都中

營養師指出，90%以上肥胖者瘦不下來，多與4壞習慣有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕積極運動、飲食控制卻還是「瘦」不了，真的好挫折！營養師李婉萍提醒，90%以上肥胖者瘦不下來，多與4壞習慣有關，也就是碳水吃太少、喝太少、不吃油、還熬夜，使得基礎代謝不足，不利於減重，想養成易瘦體質，務必改掉這4點。

李婉萍在臉書專頁發影片分享，有90%以上肉肉身材的人都會有以下4大壞習慣，若想要瘦下來，建議改掉：

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●碳水吃太少：尤其是女生，一說到減肥就完全不吃飯，但其實不吃飯就無法啟動整體基礎代謝，反而不利於減重，建議1日3餐都要吃到1個拳頭大小的主食。

●不愛喝水：很多人習慣口渴後才再喝水，但其實這時飲用代謝率已經下降，減重效果不彰。想要燃燒1公斤的脂肪，就要喝到1500-1800c.c.的水分，足夠水分才能有助於代謝，建議每日飲水量應達到體重公斤數字×30毫升。

●不敢吃油脂：很多人以為吃油等於長脂肪，而開始吃無油料理。不過這是錯誤觀念，這樣做反而會導致便秘，無法幫助代謝，建議選擇正確油脂，從飲食中攝取25-30c.c.好油，如榛果油有助於吸收脂溶性維生素。

●熬夜晚睡：睡眠不足會讓瘦體素下降，飢餓素上升，反倒容易出現飢餓感，更難瘦，建議別熬夜晚睡。

營養師提醒，睡眠不足會讓瘦體素下降，飢餓素上升，反倒容易出現飢餓感，更難瘦；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

健康減重 每週減輕0.5公斤

除了注意4大壞習慣外，健康減重才是王道！國健署曾建議，每週以減輕0.5公斤為目標，則每日應減少500大卡，也就是女性減重飲食每日應控制在1,200-1,500大卡、男性則應每日控制在1,500-1,800大卡之間。

國健署指出，當然熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。建議目標設定不要好高騖遠，反而容易打退堂鼓；以做得到為原則，並在均衡飲食下，耐心經營，助成功減重。

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