健康網》夏威夷碗抗老抗氧化 6色「彩虹餐盤」吃出好體力！

繼各式高顏值健康餐掀起熱潮後，「夏威夷碗」（Poke Bowl）再度成為蔬食控的新寵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人重視飲食與健康，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，繼各式高顏值健康餐掀起熱潮後，「夏威夷碗」（Poke Bowl）再度成為許多人的新寵。不僅外型繽紛吸睛，更具備抗氧化、抗老化與營養均衡的多重好處。

蕭捷健在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，所謂「彩虹餐盤」的概念，是鼓勵攝取各種顏色的天然蔬果，因為每一種顏色都代表不同的植化素與健康效益。他進一步分類說明：

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●紅色蔬果：如番茄、紅椒含有茄紅素，有助清除自由基、保護心臟健康。

●橙色食材：如胡蘿蔔、南瓜富含β-胡蘿蔔素與葉黃素，可轉化為維生素A，維護視力。

●黃色蔬果：如玉米、黃椒則富含玉米黃素與葉黃素，可濾除藍光，減少眼睛疲勞。

蕭捷健說，玉米富含玉米黃素、生菜富含葉綠素；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●綠色蔬菜：如各色生菜與海帶芽，富含葉綠素與褐藻素，有助肝臟解毒與補充碘質。

●紫色食物：如紫甘藍與藍莓，滿載花青素，強化抗氧化力、延緩老化。

●白色食材：如蒜頭與菇類，富含含硫化合物，有助調節免疫與降低發炎反應。

此外，在夏威夷碗加入毛豆與豆腐，可提供植物性完全蛋白；他也建議，若準備進行運動，還可加上一份蕎麥麵，不僅低GI（升糖指數），更富含維生素B群與可溶性纖維，有助能量代謝與腸道健康。不妨試試此「彩虹餐盤」，除了讓人不僅吃得健康、吃得營養，還能吃出美麗與年輕，用美味守護自己的健康！

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