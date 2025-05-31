健康網》網購美容針釀肉毒中毒重症 食藥署：應由專業醫師施打

食藥署說明，肉毒桿菌會產生神經毒素，若未妥善使用可能導致中毒症狀示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新聞報導指出，有民眾透過網購取得美容針自行施打，結果因注射來源不明的肉毒桿菌素導致中毒重症，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，肉毒桿菌會產生神經毒素，若未妥善使用可能導致中毒症狀，但在合法診所、由專業醫師操作、來源正確、位置精準的情況下，使用是相當安全的。

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肉毒桿菌是什麼

食藥署指出，肉毒桿菌是自然界中常見的厭氧細菌，可以在土壤、河水、腸道等地方找到；在醫美領域中是經合法核准使用的「肉毒桿菌素A」，是高度純化、劑量極低且局部施打的生物製劑，能安全有效地放鬆特定肌肉，達到除皺、瘦小臉等美容效果。

為什麼肉毒桿菌會導致中毒

食藥署表示，肉毒桿菌會分泌肉毒桿菌素，是種神經毒素，會阻斷神經和肌肉之間的訊號傳遞，使肌肉癱瘓；肉毒中毒可能造成視力模糊、眼瞼下垂、瞳孔放大、顏面神經麻痺、吞嚥困難、嚴重時可能呼吸困難而致命。

為何醫美用的肉毒桿菌素不會讓人中毒

食藥署提到，醫美廣泛使用的是肉毒桿菌素A，是高度純化的蛋白質，且劑量極低，只針對局部肌肉施打，藥品來源合法，使用食品藥物管理署核准之生物藥品。

食藥署補充，肉毒桿菌是安全的，但前提是在合法診所，由專業醫師操作，合法來源，劑量正確、位置精準。用得對，就能美得剛剛好

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