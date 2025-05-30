臺北醫院6月2日啟動呼吸道傳染病特別門診；示意圖。（部立台北醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近期新冠肺炎案例增加且病症表現多變，衛生福利部立台北醫院為因應疫情發展快速上升趨勢加開防疫門診，台北醫院院長鄭舜平表示防疫醫療物資與疫苗皆有足夠備量，將自6月2日啟動「呼吸道傳染病特別門診」，服務時間每週一至週五上午及夜間，每週六上午。

鄭舜平說，只要早期發現並即時治療，可避免引發重症相關併發症，如高齡長者、嬰幼兒、幼童、孕婦、免疫功能不全、糖尿病患者或其他慢性病族群，請勤洗手、戴口罩落實防疫，並請盡快接種疫苗，以提升保護力、降低重症及死亡風險，如出現發燒合併呼吸道症狀如喉嚨痛、呼吸喘等症狀，請盡速就醫治療。

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感染科主任林武甫分享加護病房案例，表示有位80多歲陳伯伯因身體硬朗且在去年感覺疫情已經結束，今年就不再接種疫苗，沒想到今年5月初時，突然咳嗽、發燒、肌肉酸痛3天，自行服用感冒藥症狀不但未改善，居然出現呼吸喘症狀，後來由家人陪同送至台北醫院急診，診斷為新冠肺炎疑似合併心肌炎。

林武甫說明，當時陳伯伯檢查新冠抗原快篩即為陽性、胸部X光檢查為胸部雙側肺炎浸潤、抽血發炎指數高，還發現心肌酵素異常，診斷後即快速安排入住加護病房，使用包含針劑抗病毒藥物瑞德西韋及抗生素合併治療，經醫療團隊努力下，肺炎在兩天內明顯改善、心肌酵素數值漸漸恢復正常，咳嗽、發燒等症狀都有改善，在住院第5天即轉至普通隔離病房，第7天即可自行步行出院，趕在端午節前夕返家與家人共度端午佳節。

林武甫提醒，端午人潮聚集仍需做好防疫，年齡6個月大以上仍未接種最新JN.1新冠疫苗的民眾都鼓勵盡快接種疫苗，勿輕忽傳染風險，台北醫院急診維持24小時服務，「呼吸道傳染病特別門診」服務時間：每週一至週五上午及夜間，每週六上午。

部立台北醫院6月2日啟動呼吸道傳染病特別門診。（部立台北醫院提供）

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