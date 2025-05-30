健康網》加工肉品安心選 食藥署：掌握標示、包裝、外觀

食藥署提醒，選購加工肉品時要看清產品標示、慎選包裝型態、查看肉品外觀；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著現代化生活忙碌與緊湊的步調，簡易烹飪即可食用的加工肉品，如醃肉、漢堡排、培根及火腿等，逐漸成為家庭餐桌上的新選擇，但琳瑯滿目的加工肉品該如何挑選呢？食藥署教您輕鬆選購加工肉品的小技巧。

選購加工肉品標示、包裝、外觀都不能忽略

面對琳瑯滿目的加工肉品，選購時該注意哪些重點？食藥署提醒您把握3大原則，讓您安心買。

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●看清產品標示：選購肉品前應看清產品標示。完整包裝的產品須標示品名、內容物、重（數）量、有效日期、廠商名稱、地址、電話、原產地、過敏原醒語及營養標示等資訊。

另外在有公司登記或商業登記的超市或賣場等販售場所販賣的散裝肉品，店家也會以懸掛、立（插）牌或張貼等明顯方式標示品名及原產地（國）的資訊，讓民眾作為選購的參考。

●慎選包裝型態：選擇完整包裝型態產品能避免污染，確保產品安全衛生。選購散裝加工肉品時，建議向信譽良好之廠商或店家購買，並以適當方式保存且儘快食用完畢。

●查看肉品外觀：檢視肉品外觀色澤有無異常，如包裝袋是否完整、有無破損，或是發現肉品表面有黏液或異味時，就不宜選購。

食藥署也提醒您，加工肉品通常含有較多的鹽或油等調配料，應適量食用，並適度補充水分及搭配新鮮蔬果，才能吃的開心又放心！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1028期

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