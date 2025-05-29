健康網》自律神經失調難察覺 5高風險族群可補充3關鍵營養素

李婉萍提醒，自律神經失調最容易出現在20至40歲的女性族群、經常熬夜失眠者、內耗型性格、有家族遺傳史或有用藥史者與慢性病患（糖尿病、自體免疫等）；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常常覺得身體「哪裡怪怪的」，卻又說不上原因？當交感與副交感神經失去平衡，自律神經出現失調，身體就可能透過各種小毛病發出警訊。營養師李婉萍提醒，這些狀況最容易出現在20至40歲的女性族群、經常熬夜失眠者、內耗型性格、有家族遺傳史或有用藥史者與慢性病患（糖尿病、自體免疫等）。有自律神經失調狀況可攝取B群、鈣質、鎂等維生素改善。

李婉萍在臉書專頁表示，自律神經失調的表現多樣，常見包括睡不好、心悸、腸胃不適、情緒不穩、甚至頭痛耳鳴與全身痠痛等；並分享3種改善自律神經失調必吃的營養素。

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●維生素B群（香蕉、糙米）。

●鈣質（乳製品、豆腐）。

●鎂（堅果、綠葉菜）。

李婉萍也分享自己紓壓的小撇步，包括腹式呼吸與冥想、嗅聞柑橘與木質調精油、泡溫水澡放鬆身心，以及進行快走、瑜伽、游泳等輕度運動，都是有效的方式。

她提到，自己壓力大時，會選擇散步或追劇大哭一場，把情緒釋放出來。也強調，身心的照顧，一點都不只是吃得對而已。適當釋放壓力、善待自己，也是維持健康的關鍵。

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