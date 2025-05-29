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健康網》減重塑身好困難？ 學者：7招擺脫水梨腰、鮪魚肚

2025/05/29 21:35

學者指出，均衡飲食是減重關鍵，養成良好飲食習慣，增加攝取蔬菜、水果、全穀物和富含蛋白質的食物，有助長期減重及維持健康；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，均衡飲食是減重關鍵，養成良好飲食習慣，增加攝取蔬菜、水果、全穀物和富含蛋白質的食物，有助長期減重及維持健康；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕注重健康的現代大家都怕胖，為了減重經常方法用盡。營養學者洪泰雄指出，肥胖不僅影響外型出現水梨腰、鮪魚肚，代謝症候群也容易找上門。想要減重塑身並不困難，只要掌握健康飲食、適量運動、控制食物份量、增加攝取蔬果、留意飲食速度、控制零食攝入、注意飲水7原則，持之以恆便能健康減重。

洪泰雄於臉書專頁發文表示，減重是一個漫長的過程，需要耐心和持續努力。重要的是，須設定合理的期望值，切勿追求過快的減重速度。建議遵循以下常見7種方法，逐漸改變生活方式、養成均衡飲食與運動習慣，有助於長期減重和維持健康。

細嚼慢嚥飲水足 增加飽足感

健康飲食：均衡飲食是減重關鍵，增加攝取蔬菜、水果、全穀物和富含蛋白質的食物，同時減少食用高脂肪和高糖食物。此外，應適量控制總熱量，並注意適當的食物份量和食用頻率。

適量運動：增加身體活動有助於消耗多餘能量，並可促進脂肪燃燒。結合有氧運動，如：快走、跑步、游泳和騎自行車，以及重量訓練，如：舉重和核心訓練，可有效塑身、增加代謝率和燃燒脂肪。

控制食物份量：注意食物的份量，食用時適量控制。適用的方法，包括：使用小盤子盛裝、注意食物標籤上的份量標示，以及避免過量食用高熱量食物。

增加攝取蔬果：蔬果富含纖維和營養，可提供飽足感，並減少對高熱量食物的渴望，有助於維持健康的飲食習慣。

注意飲食速度：慢慢咀嚼食物，注意飲食速度，有助於飽足感的產生，且可減少過食風險。

學者表示，用餐時慢慢咀嚼食物，注意飲食速度，細嚼慢嚥有助於飽足感的產生，且可減少過食風險；情境照。（圖取自freepik）

學者表示，用餐時慢慢咀嚼食物，注意飲食速度，細嚼慢嚥有助於飽足感的產生，且可減少過食風險；情境照。（圖取自freepik）

控制零食攝入：盡量避免高糖、高脂肪的零食，選擇健康的替代品，如：水果、堅果和蔬菜。

注意水份攝取：保持足夠的水份攝入，有助於代謝和身體功能的正常運作。此外，有時人們對食物渴望的感覺與脫水有關，飲水可能有助於控制食慾。

注意生活習慣 制定個人化目標

洪泰雄表示，每個人的身體和生活方式不同；因此，減重方式也因人而異。除了飲食和運動，也要注意整體生活習慣，如：維持良好的睡眠品質、減少壓力、適度休息和管理情緒，這些因素也會對身體代謝和減重過程產生影響。上述方法只是一般建議，最好根據自己的身體狀況和健康目標，制定個人化的減重計畫，或請教專業教練的意見和指導。

洪泰雄提醒，減重不只是為了改善外觀，更是為了促進整體健康。重要的是，保持積極的態度、持之以恆，並找到適合自己的健康減重方式。

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