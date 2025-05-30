限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》粽子熱量5來源 端午節飲食7原則這樣吃
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕本週六（31日）正是端午節，不免俗的要來顆應景的粽子。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」指出，1顆肉粽的熱量可能超過600大卡，來自糯米、肥肉／滷肉、蛋黃、花生、調味料，僅1顆就能讓熱量和油脂通通爆表，並傳授7點端午節飲食原則，讓你健康過節無負擔。
端午節飲食原則
●把粽子當成主食，吃完別再搭配飯麵。
請繼續往下閱讀...
●聰明攝取蛋白質，粽子內的三層肉，以瘦肉、豆干或滷蛋更均衡。
●沾醬是陷阱，少鹽少糖才不失控。
●多嚼慢嚥，減少負擔，防止過量。
●控制量1天1顆為原則。
●增加運動量。
●搭配大量蔬菜，補充膳食纖維助消化。
南北粽大PK
●北部粽：先炒再包，米香熱量高，大約500-700大卡。
●南部粽：水煮較清爽，但內餡豐富，約400-600大卡。
●鹼粽／甜粽：別被外表騙了，糖漿或內餡熱量一加持，也會飆到300-500大卡。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應