健康網》粽子熱量5來源 端午節飲食7原則這樣吃

醫師指出，1顆肉粽的熱量可能超過600大卡，糯米、肥肉／滷肉、蛋黃、花生、調味料，讓熱量和油脂通通爆表。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕本週六（31日）正是端午節，不免俗的要來顆應景的粽子。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」指出，1顆肉粽的熱量可能超過600大卡，來自糯米、肥肉／滷肉、蛋黃、花生、調味料，僅1顆就能讓熱量和油脂通通爆表，並傳授7點端午節飲食原則，讓你健康過節無負擔。

端午節飲食原則

●把粽子當成主食，吃完別再搭配飯麵。

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●聰明攝取蛋白質，粽子內的三層肉，以瘦肉、豆干或滷蛋更均衡。

●沾醬是陷阱，少鹽少糖才不失控。

●多嚼慢嚥，減少負擔，防止過量。

●控制量1天1顆為原則。

●增加運動量。

●搭配大量蔬菜，補充膳食纖維助消化。

南北粽大PK

●北部粽：先炒再包，米香熱量高，大約500-700大卡。

●南部粽：水煮較清爽，但內餡豐富，約400-600大卡。

●鹼粽／甜粽：別被外表騙了，糖漿或內餡熱量一加持，也會飆到300-500大卡。

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