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大腸鏡驚見「整朵金針菇」現身腸道 醫：吃東西記得要咬

2025/05/22 18:29

醫師指出，不只在大腸鏡內看過「金針菇」，還會遇到百香果子、西瓜子、火龍果子；示意圖。（擷取自胰臟醫師林相宏臉書）

醫師指出，不只在大腸鏡內看過「金針菇」，還會遇到百香果子、西瓜子、火龍果子；示意圖。（擷取自胰臟醫師林相宏臉書）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕火鍋中常見的金針菇，不只滑順美味，也因隔天「原形排出」，意外獲「明天見」的外號。近日肝膽腸胃科醫師林相宏分享，在腸道中發現一整朵未消化的菇類，對此，醫師提醒「大家吃東西要咬啦！」這是因為進食太快、未充分咀嚼，加上清腸藥劑加速排空所致。照片曝光，引起網友熱議。

林相宏在臉書粉專發文說，一名患者在接受大腸鏡檢查時，醫師意外拍下一整根未經過消化的菇類，完整地出現在腸道裡。醫師笑稱，「這就是傳說中的直腸子吧，一路暢通到底！大家猜猜看這到底是什麼菇菇呢？」

林相宏也提醒，這就是吃東西太急加上清腸藥劑，導致整朵菇類就這樣排出來了，醫師還笑說，「照大腸鏡整天遇到百香果籽、西瓜籽、火龍果籽，我也想幫它們拍畢業紀念冊了」。

貼文曝光後，引起網友熱議，「百香果、奇異果、火龍果的籽是真的沒辦法」、「還有玉米、海帶芽、紅蘿蔔絲也是常客。」、「我感覺是鴻禧菇」、「這樣下次看到鴻喜菇就都會連想到這照片了」、「鴻禧菇，這根本沒咀嚼！」。

另外，農委會也曾表示，金針菇是一種真菌，細胞壁含有結構扎實的幾丁質多醣體，也是一種膳食纖維，人類的腸胃系統沒辦法將其完全分解消化，這就是為什麼隔天很有可能在廁所又見到它，料理金針菇前僅需切除木屑部分，並以清水清洗表面即可，不建議泡水，以免吸收過多水分。

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