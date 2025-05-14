健康網》頭髮直直落好困擾！5大營養素活化毛囊助生長

營養師指出，落髮問題常與營養缺乏密切相關，攝取堅果等食物中的Omega-3，不僅能降低頭皮的炎症，還能滋養毛囊，促進頭髮健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大、作息不正常會造成許多健康問題，落髮也是其中一項。營養師王證瑋指出，頭髮掉落是許多人的困擾，但除了生活、飲食影響外，其實頭髮問題常與營養缺乏密切相關；包括：鐵、鋅、維生素D、生物素、Omega-3等，都是有助頭髮、毛囊健康生長不可或缺的營養素。

王證瑋於臉書專頁「營養小當家 阿罐營養師」發文表示，無論是壓力過大、飲食不均衡，或是生活作息不正常，都可能引發掉髮狀況，也是現代人面對的常見困擾之一。此外，女性掉髮原因尤其多樣，除了營養不良，情緒壓力、荷爾蒙波動、甲狀腺問題等，也是常見因素。

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補充營養素 養出強韌秀髮

王證瑋說，當發現頭髮掉得嚴重時，建議可先從飲食著手，看看自己是否缺乏以下5種關鍵營養素；由營養補充開始，讓身體由內而外改善健康，才能養出強韌美麗的秀髮。

●鐵質：鐵對於製造紅血球至關重要，缺乏鐵質血液供應不足，也會讓毛囊缺氧，導致掉髮。特別是月經期、素食者或血色素低的女性，更容易缺鐵。補充鐵質不僅能促進頭髮生長，也能改善肌膚蒼白與疲勞感。

●鋅：鋅在毛囊的細胞分裂和修復過程中扮演著關鍵角色，缺乏會導致髮根脆弱，也增加頭髮掉落的機會；特別是壓力大、飲食不均的族群，較易缺鋅。

●維生素D：維生素D有助於毛囊健康，缺乏時，可能會導致頭髮不生長。研究顯示，維生素D與毛囊週期密切相關，缺乏會進入「休眠期」；尤其日曬不足或長時間於室內工作者，較易缺乏此維生素。

營養師表示，維生素D有助於毛囊健康，缺乏時可能會導致頭髮不生長，長時間於室內工作者較易缺乏，應進行日曬補充；情境照。（圖取自freepik）

●生物素（維生素B7）：生物素是頭髮、皮膚、指甲的關鍵營養素，缺乏生物素會使頭髮變得脆弱、易斷，而且可能導致掉髮加劇；常見缺乏者為偏食、長期服用抗生素或過度飲酒者。

●Omega-3 脂肪酸（EPA/DHA）：Omega-3不僅能降低頭皮的炎症，還能滋養毛囊，促進頭髮健康。此外，它對頭髮的保濕也有極大幫助，可減少乾枯和脆弱問題；例如：來自魚油、亞麻籽和堅果等食物中的Omega-3，便可以幫助改善髮質與生長。

王證瑋提醒，對抗掉髮除補充關鍵營養素嘗試改善外，若碰到落髮問題持續，建議與營養師或皮膚科醫生合作，針對原因進行詳細檢查。

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