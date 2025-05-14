健康網》沒刷好牙恐傷眼 台研究：牙周病得白內障風險高約3成

台灣大型健保資料研究發現，如果一個人曾經被診斷有牙周病，他將來得到白內障的機率會比沒有牙周病的人高出約3成；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牙齒跟眼睛除了都在臉上之外，口腔衛生不良可不只讓牙掉光，還可能得到白內障！遠見眼科台北101主治醫師張芯瑜分享2022年台灣一篇針對35萬人的大型健保資料研究發現，如果一個人曾經被診斷有牙周病，他將來得到白內障的機率會比沒有牙周病的人高出約3成，如同時有糖尿病或高血脂，得到白內障的機率更是多出2倍以上。

張芯瑜在臉書專頁「用芯看世界 張芯瑜眼科醫師」與網頁表示，可別以為眼睛與牙齒兩個是八竿子打不著的器官，根據韓國2023年1項涵蓋超過10萬名成年人的全國性世代研究發現，有牙周病的人，得到白內障的機率比一般人高出約8%。如掉牙超過15顆的人，罹患白內障的風險比牙齒健康者高出約74%；相反地，每天刷牙3次以上、每年定期洗牙的人，得到白內障的機率則明顯下降。兩項亞洲大規模真實資料研究都在提醒我們，口腔健康與眼部健康可能存在交互影響，值得長輩們多加留意。

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牙菌斑中的關鍵病菌

張芯瑜說，目前無法斷言「牙周病導致白內障」，事實上是在分析白內障風險因子的過程中，意外發現有牙周病史者的白內障比例明顯偏高。進一步統計分析後，這項關聯性依然成立，促使學界開始探討可能的生物機轉。

張芯瑜提到，1項2025年針對233位白內障患者的房水進行分析，檢測出牙周病常見致病菌Porphyromonas gingivalis（簡稱Pg菌）的基因，竟高達43%樣本可檢測到Pg的16S rRNA基因。同時在127位青光眼患者中房水僅有不到5%呈現陽性，顯示Pg可能與白內障具特異性關聯。

張芯瑜說，該研究進一步發現，這些細菌不是直接住在水晶體裡，而是被「載」進去的。超過8成的Pg基因存在於白內障患者前囊上皮組織中，而這些細菌主要定位於巨噬細胞內，並非上皮細胞本身，代表Pg菌可能是透過免疫細胞作為「載體」，進入眼內組織。

研究推測，牙菌斑Pg菌可能是透過免疫細胞作為「載體」，進入眼內水晶體。（圖取自張芯瑜臉書）

維護視力不可忽略口腔管理

張芯瑜指出，雖然還不能百分之百說「牙周病會導致白內障」，但越來越多的證據告訴我們，口腔健康絕對不是只有牙齒的事。維持良好的口腔衛生，有助於降低全身性慢性發炎與相關疾病風險，亦可能對眼睛帶來間接保護作用。

牙周病專科醫師龔志揚建議，每日刷牙3次，使用含氟牙膏，並注意正確刷牙方式；每半年接受一次洗牙治療與牙周檢查；對於白內障高風險族群（如患有糖尿病、高度近視或為年長者），更應重視口腔保健。

張芯瑜表示，牙周病與白內障之間的潛在關聯提醒我們，健康的維護不能只聚焦於單一器官，應從全身性發炎與老化路徑出發，進行跨科別、整合式照護。對於長輩與其家人而言，定期牙科與眼科檢查、良好的生活習慣，都是延緩退化與提升生活品質的關鍵。

醫師建議，每日刷牙3次，每半年洗牙治療與牙周檢查，糖尿病、高度近視或年長者，更應重視視力與口腔保健。（圖取自張芯瑜臉書）

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