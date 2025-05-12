健康網》孩子考前壓力大 醫籲家長別「踩雷」抗焦慮有撇步

國中會考即將來臨，醫師門診發現，有學生出現晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現腹痛等考前焦慮症狀就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國中會考在本週六（5/17）登場，身心科門診近期有些家長帶著「考前焦慮」的學生求診，不僅晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現胸悶、頭暈、腹痛等身心合併症狀。周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，這是常見的考前焦慮症狀，其實隱藏孩子們對「失敗」的恐懼，並提醒家長千萬不要「不斷提醒『這次很重要、一定要考好！』」，也不要「拿兄弟姊妹或鄰居比較『你看人家多用功。』」，更不要「數落孩子『你不緊張，我替你緊張！』」

試圖讓孩子不焦慮 不如學會面對焦慮

鄭佳益指出，父母適當的應對會幫助孩子的情緒穩定，與其試圖讓孩子「不焦慮」，不如陪孩子一起學會「面對焦慮」，並分享「4招抗焦心法」，穩住孩子的焦慮情緒，也安定自己，因為家長越平靜，孩子越能穩住。

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●傾聽與同理：做孩子的情緒垃圾桶

首先要避免說教或指責，放下「這有什麼好怕的」「想開一點」的念頭，應專心聽孩子說出他的擔心，試著理解他的感受，如「聽起來你真的很擔心這次考試，壓力很大對嗎？」讓孩子知道，焦慮是可以被接納，討論的。

●引導思考：聚焦可控，打破災難性想法

當孩子陷入「我一定會考砸！」的迴圈時，可以引導思考「最壞的情況是什麼？我們可以怎麼應對？」協助孩子將注意力轉向具體行動，例如：複習計畫、睡眠調整等，而非無法完全控制的分數。

●練習正念的放鬆技巧：幫身心「關機」

睡前陪孩子練習5-10分鐘腹式呼吸或五感放鬆法（例如觀察房間的3種顏色、聆聽2種聲音，或物品接觸到皮膚的感覺），幫助神經系統從對未來的警戒狀態回到當下。

●放下成績迷思：父母先穩，孩子才穩

許多孩子將自我價值綁定成績，導致1分差距都成為壓垮內心的最後1根稻草。父母要傳達的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效。

醫師提醒，父母要傳達給孩子的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

考前焦慮爆發 醫曝3大壓力源

鄭佳益指出，考前焦慮是一種正常但不容忽視的情緒反應，常見的三大心理壓力包括：過高期待壓力、負面經驗陰影及同儕比較。

●過高期待壓力：來自父母、老師或自我設限的高標準，讓孩子覺得「不能失敗」。

●負面經驗陰影：過去考差或被責備經驗，造成恐懼與災難化。

●同儕比較：被拿來與其他同學比較，焦慮加劇。

鄭佳益強調，若孩子的焦慮情緒已經影響生活，例如睡眠困擾持續2週以上、拒學拒考、社交退縮，進而出現身心症狀，甚至自我傷害傾向等極端負面思惟，必須及早就醫。

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