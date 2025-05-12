自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子考前壓力大 醫籲家長別「踩雷」抗焦慮有撇步

2025/05/12 20:29

國中會考即將來臨，醫師門診發現，有學生出現晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現腹痛等考前焦慮症狀就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

國中會考即將來臨，醫師門診發現，有學生出現晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現腹痛等考前焦慮症狀就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國中會考在本週六（5/17）登場，身心科門診近期有些家長帶著「考前焦慮」的學生求診，不僅晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現胸悶、頭暈、腹痛等身心合併症狀。周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，這是常見的考前焦慮症狀，其實隱藏孩子們對「失敗」的恐懼，並提醒家長千萬不要「不斷提醒『這次很重要、一定要考好！』」，也不要「拿兄弟姊妹或鄰居比較『你看人家多用功。』」，更不要「數落孩子『你不緊張，我替你緊張！』」

試圖讓孩子不焦慮 不如學會面對焦慮

鄭佳益指出，父母適當的應對會幫助孩子的情緒穩定，與其試圖讓孩子「不焦慮」，不如陪孩子一起學會「面對焦慮」，並分享「4招抗焦心法」，穩住孩子的焦慮情緒，也安定自己，因為家長越平靜，孩子越能穩住。

●傾聽與同理：做孩子的情緒垃圾桶

首先要避免說教或指責，放下「這有什麼好怕的」「想開一點」的念頭，應專心聽孩子說出他的擔心，試著理解他的感受，如「聽起來你真的很擔心這次考試，壓力很大對嗎？」讓孩子知道，焦慮是可以被接納，討論的。

●引導思考：聚焦可控，打破災難性想法

當孩子陷入「我一定會考砸！」的迴圈時，可以引導思考「最壞的情況是什麼？我們可以怎麼應對？」協助孩子將注意力轉向具體行動，例如：複習計畫、睡眠調整等，而非無法完全控制的分數。

●練習正念的放鬆技巧：幫身心「關機」

睡前陪孩子練習5-10分鐘腹式呼吸或五感放鬆法（例如觀察房間的3種顏色、聆聽2種聲音，或物品接觸到皮膚的感覺），幫助神經系統從對未來的警戒狀態回到當下。

●放下成績迷思：父母先穩，孩子才穩

許多孩子將自我價值綁定成績，導致1分差距都成為壓垮內心的最後1根稻草。父母要傳達的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效。

醫師提醒，父母要傳達給孩子的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，父母要傳達給孩子的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

考前焦慮爆發 醫曝3大壓力源

鄭佳益指出，考前焦慮是一種正常但不容忽視的情緒反應，常見的三大心理壓力包括：過高期待壓力、負面經驗陰影及同儕比較。

●過高期待壓力：來自父母、老師或自我設限的高標準，讓孩子覺得「不能失敗」。

●負面經驗陰影：過去考差或被責備經驗，造成恐懼與災難化。

●同儕比較：被拿來與其他同學比較，焦慮加劇。

鄭佳益強調，若孩子的焦慮情緒已經影響生活，例如睡眠困擾持續2週以上、拒學拒考、社交退縮，進而出現身心症狀，甚至自我傷害傾向等極端負面思惟，必須及早就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中