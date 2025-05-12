雲林急重症護理人力往長照流動 縣府提3計畫留才

今日是國際護師節，雲林縣府在台大雲林分院虎尾院區舉辦慶祝活動。縣府表示，將從制度面支持護理人員，並同步規劃提升薪資待遇規劃。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕今（12）日是國際護師節，雲林縣府在台大雲林分院虎尾院區舉辦慶祝活動。縣府表示，將從制度面支持護理人員，並同步規劃提升薪資待遇規劃。雲林縣護理師公會理事長廖惠娟表示，現今老年人口持續攀升，急重症人力明顯朝向長照領域，是全球未來挑戰。

雲林縣長張麗善、國立台灣大學副校長張上淳、台大雲林分院長馬惠明、衛生局長曾春美、雲林縣護理師公會理事長廖惠娟及各大醫院護理代表等人一同出席。

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廖惠娟表示，今年公會會員數已超過4300人，其中長照領域去年底有542人，到今年3月增加至553人，已出現急重症護理人力往長照流動趨勢，尤其現在老年人口比例高，長照方面人才需求增加，將是未來全球挑戰。

她分析，因長照護理人員輪班壓力小，急重症護理人員壓力較大，還要輪值夜班，加上有托嬰、托老等問題，目前台大雲林分院約有30人育嬰留停，北港媽祖醫院同樣也有20人左右。因此提供較好的薪資待遇，締造友善職場，更是重中之重。

曾春美表示，針對縣內護理人員留任，縣府已規劃3大計畫留住人才，包括：3年3億元的333護理人力留任計畫、5年8000萬元公費護理師培育、5400萬元護理友善職場計畫，預計明年上路。

張麗善表示，目前縣府啟動「多元培訓，護理更強」、「安全護航，拒絕暴力」、「智慧護理，輕鬆工作」、「薪資加碼，價值體現」、「托顧老小，無後顧憂」、「合理護病，共創幸福」等6大職場行動綱領，盼打造護理人員友善環境。

今日是國際護師節，雲林縣府在台大雲林分院虎尾院區舉辦慶祝活動。（記者李文德攝）

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