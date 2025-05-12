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健康 > 心理精神

若竹兒獲贈300萬元開闢「愛菜園」 擴大照顧身障者能量

2025/05/12 13:59

若竹兒「愛菜園」由張榮發慈善基金會捐款闢建，若竹兒基金會可利用菜園自給自足。（記者王善嬿攝）

若竹兒「愛菜園」由張榮發慈善基金會捐款闢建，若竹兒基金會可利用菜園自給自足。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣若竹兒教育基金會，目前日托照顧35名身心障礙者，以及40床全日型住宿服務，讓身心障礙者得以安養，近日獲張榮發慈善基金會捐贈300萬元，打造300坪大的「愛菜園」，導入園藝治療，未來規劃與企業、商家合作販售收成的有機蔬菜，為基金會開拓收入來源。

今天上午若竹兒基金會舉行愛菜園揭牌典禮，嘉義縣長翁章梁、張榮發慈善基金會董事長吳景明等人與會，品嚐使用菜園的蔬菜製作的沙拉，也現場收成有機蔬菜。

若竹兒教育基金會新開闢「愛菜園」，讓身心障礙者透過種菜學習一技之長。（記者王善嬿攝）

若竹兒教育基金會新開闢「愛菜園」，讓身心障礙者透過種菜學習一技之長。（記者王善嬿攝）

翁章梁表示，嘉縣身心障礙人口達3萬7782人，佔全縣總人口7.7%，全國第3高，縣府除布建身障照顧服務據點，也重視身障機構中住民權益。若竹兒迄今成立超過20年，服務300位以上心智障礙者，目前日托照顧35人、提供40床全日型住宿服務，此次由張榮發慈善基金會捐贈300萬元打造農耕空間，提供中心自給自足的耕作平台，身心障礙者吃得健康，也能從參與農務過程中獲得成就感。

吳景明說，若竹兒董事長林朋輝用愛照顧身心障礙者，企業回饋社會，此次捐贈300萬元，讓若竹兒成立300坪大愛菜園，建置溫室、自動化澆灌系統，全年可依時節種植當季蔬菜。

林朋輝說，愛菜園是善心的結合，除結合課程，讓受日托照顧的身心障礙者學習種菜，也導入農業專家協助管理，未來經營好菜園，讓基金會能自給自足。

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