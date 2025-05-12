健康網》李子品嘗正當時 農糧署：「這」品種適合做果醬

農糧署表示，紅肉李適合鮮食、熬煮成果醬或釀造果酒；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕初夏是品嘗李子的最佳時機，此時不僅酸甜多汁，品種多樣，還能變化成多種料理形式。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，5至7月是李子的主要產季，依果皮與果肉顏色可分為紅皮紅肉、紅皮黃肉、黃皮黃肉3種，而其中紅皮紅肉的紅肉李適合熬煮成果醬或釀造果酒。

紅皮紅肉

農糧署指出，紅皮紅肉，甜度高酸度低，果皮帶果粉，以苗栗、嘉義、高雄為主產地。代表品種有2種，包括：紅肉李，適合鮮食、熬煮成果醬或釀造果酒；蜜李皮薄、口感佳。

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紅皮黃肉

農糧署提及，紅皮黃肉果肉黃、口感甜脆、酸度低，以南投、苗栗為主產地。常見品種包括：桃接李甜脆酸味低；泰安李果實大、汁多；以及酸味較高的沙連李。

農糧署指出，5至7月是李子的主要產季，民眾可依果皮與果肉顏色分辨品種，選擇自己喜歡的李子享用，不論鮮食、熬煮或釀酒皆相當合適；示意圖。（圖取自freepik）

黃皮黃肉

農糧署表示，黃皮黃肉的李子口感微酸、皮薄不澀，以黃肉李最為常見，主要產地以高雄、苗栗為主。

李子料理多元 怕酸必收2吃法

農糧署補充，李子食用方式多元，除了鮮食外，也可熬煮成果醬、釀造李子酒，或以鹽糖醃漬後食用，展現出酸甜層次風味。

●蜜糖李：去籽後加砂糖及蜂蜜熬煮至濃稠，放涼後冷卻，即完成了！

●醃李子：將李子劃上刀痕，撒鹽殺青，加糖靜置3小時，再加糖冷藏2天，醃李子就完成了。

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