健康網》2歲童到UNIQLO刺激便意？幼童便秘有解方

若幼童發生排便不順情形，醫師有解方。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期一名網紅在社群媒體上PO出一段影片，自稱2歲女兒有排便不順的困擾，卻帶女兒到門市貨架中躲藏，作勢排便。影片中可聽到爸爸問躲在外套貨架中的女兒在做什麼，女兒回答「在大便」；網友氣到大罵「怎麼會做出這種事？」UNIQLO則回應已檢查並清消。

年僅2歲的女童便便困難，該怎麼做？國軍桃園總醫院衛教資料說明，幼童的便秘是指排便時有困難、出現乾硬或顆粒的大便；且排便次數減少、有腹部不適，或因乾硬大便擠磨造成直腸黏膜出血等症狀。

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若察覺2歲以上幼童有症狀，國軍桃園總醫院建議可以這麼做：

●增加纖維質的攝取：多吃莖葉蔬菜（如花椰菜）、木耳（黑木耳可與蔬菜一起煮，白木耳可和黑棗做成涼飲）、黑棗、水果（多吃熟香蕉、木瓜、柚子、柳丁，少吃蘋果）和粗糙食物（如糙米飯、燕麥、全穀麵包）。

●多給小孩攝取纖維素：如高纖餅乾，綠色花椰菜，麥麩穀片等食物。

●訓練幼兒養成良好的排便習慣：每天選擇一個固定的位置及時間來訓練，1日兩次，時間勿太長，每次10到15分鐘，最好的排便時間是在飯後半小時至1小時，此時大腸蠕動較強，排便效果佳。不要給幼兒太大的壓力。

●就醫：依醫師指示給予甘油栓劑或礦物油等方式進行通便。

●有餵母乳的幼兒，儘可能持續哺餵，餵配方奶的大便較硬。

●除了養成每天上廁所的習慣外，若已有便秘狀況的小兒，家長可試著順時針（以肚臍為中心）按摩其腹部。

另外，2歲以下嬰兒便秘的處理方式為：

●找出寶寶發生便秘的原因，看看是否新食物的影響等等因素。

●多給寶寶喝現打水果汁，菜湯，菜泥，水果泥，麥麩穀片等。

●可自製的通便劑，如稀釋過的梅子汁，梅子，梨子，李子，水蜜桃等水果都可有通便的效果。

●黑砂糖（效果勝過精糖）具有促進發酵之功能，海草類是不錯的選擇，可以幫助嬰孩排便。

●藥物的使用可以選擇麥糖漿（Bran Sugar），使大便易於排出。

●嬰兒便秘不宜攝取過多的水分，以免造成飽足感影響乳汁攝取，產生惡性循環，應鼓勵多哺餵母乳或配方奶；6個月以上的嬰兒可於兩餐之間磨些鮮水果，如：蘋果、木瓜。

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