健康網》安養院險蟲蟲危機 醫：結痂型疥瘡早期介入免大爆發

1位長者症狀嚴重，醫師懷疑是高度傳染性的結痂型疥瘡，顯微鏡下發現2隻疥蟲，開藥並建議安養院採取嚴格的隔離與環境清潔措施，防止疾病擴散；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名安養院照服員帶著1名80歲長者就診，長者全身布滿搔癢性皮疹，透過皮膚鏡檢查，隱約可見幾條疥瘡隧道，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新初步診斷為疥瘡，尤其症狀嚴重，懷疑是高度傳染性的結痂型疥瘡，採集皮屑後在顯微鏡下終於發現2隻疥蟲，開立口服及外用要合併治療，同時建議安養院採取嚴格的隔離與環境清潔措施，防止疾病擴散。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文說明，結痂型疥瘡又稱挪威疥瘡，是一種由疥蟲引起的嚴重皮膚感染，與典型疥瘡相比，其特點是蟲體數量極多（可達數百萬隻）且傳染性極強，皮膚出現厚重的結痂、鱗屑，通常伴隨輕微至中度的搔癢（相較典型疥瘡，搔癢可能較不明顯）。常見於手、足、頭皮、耳廓及指甲周圍，但可遍布全身。因免疫抑制或老年、營養不良等因素，患者對蟲體的反應減弱，導致蟲體大量繁殖。

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結痂型疥瘡高危險群

●老年人，特別是長期居住在安養院或醫療機構者。

●免疫功能低下者，如愛滋病患者、接受免疫抑制治療者或患有慢性疾病者。

●神經系統疾病患者，因搔抓反應減少，易忽略症狀。

結痂型疥瘡傳染性與預防

●結痂型疥瘡因蟲體數量龐大，傳染性遠高於典型疥瘡，皮屑脫落即可傳播。

●醫療人員需穿戴防護裝備（如手套、隔離衣），採集樣本時應格外謹慎。

●機構內需實施隔離措施，並對所有接觸者進行篩查與治療。

烏惟新提醒，結痂型疥瘡是1種需高度警惕的皮膚病，大規模疫情可能在機構內爆發，造成公共衛生問題。對於高風險族群，早期發現與積極介入至關重要，同時應加強環境管理與接觸者追蹤，以有效控制傳播風險。治療建議口服與外用治疥瘡藥合併治療。

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