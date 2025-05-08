健康網》月經總是遲到？ 中醫揭4原因：亂經超過3個月建議就醫

康智勛分享，月經遲到的原因可能有生活壓力、體重快速變化、飲食習慣不良、藥物副作用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女生的月經週期一般在28至30天左右，但有些人可能因為各種原因，導致月經遲到或者有亂經的問題。好食課邀請新北市新莊超群診所中醫師康智勛分享，月經遲到的原因可能為，生活壓力、體重快速變化、飲食型態不良、藥物副作用；若亂經情形長達3個月，建議尋求醫師協助。而中醫上常會使用一些溫補的中藥，如：巴戟天、淫羊藿、石菖蒲等，幫助濾泡排卵，進而經歷黃體期，月經就會正常到來了。

月經不來不一定是懷孕

康智勛在好食課臉書專頁和網站中提到，月事該來的時間沒來，對想懷孕的夫婦來說是難以計算受孕最佳期間以外，對一般想出遊的女生也有可能受到月經問題而打亂行程，以下歸納出4大可能影響月經時間的原因，可以自我檢視看看是否有這些問題：

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●生活壓力：現代生活緊繃，壓力賀爾蒙也會影響生殖系統，進而改變排卵與月經狀況。

●體重快速大幅度變化：若正在減肥，且是快速減肥狀態下，可能會改變性賀爾蒙，而影響排卵。

康智勛指出，若正在減肥，且是快速減肥狀態下，可能會改變性荷爾蒙，而影響排卵。（圖取自freepik）

●飲食型態不良：通常會快速影響到性賀爾蒙的飲食，是極度的低脂或低熱量飲食，且容易發生在減肥族群身上。

●藥物副作用：有些藥物會影響性荷爾蒙，若剛好有在服用藥物，可以看仿單或詢問醫師、藥師確認是否會影響排卵或月經。

康智勛提醒，若月經遲來或紛亂狀況達到2至3個月，就建議可以尋求醫師協助，透過西醫檢測、開藥或者中醫的調理身體，幫助自己回復正常狀況。在中醫上常會使用一些溫補的中藥，如：巴戟天、淫羊藿、石菖蒲等，幫助濾泡排卵，進而經歷黃體期，月經就會正常到來了。

中醫調理多久月經才會來

●有經前症狀者：每個人的體質與狀況不同，康智勛指出，如果已經有些經前狀況，如：腰酸、下腹悶、胸部脹等狀況，在中醫認為是氣滯、氣虛、血瘀，通常在給予調理後約3天就會開始有月經。

康智勛指出，如果已經有些經前狀況，如：腰酸、下腹悶、胸部脹等狀況，在中醫認為是氣滯、氣虛、血瘀，通常在給予調理後約3天就會開始有月經。（圖取自freepik）

●無經前症狀：康智勛補充，如果都還沒有相關體感時，使用上述淫羊藿、石菖蒲等溫補藥，大約需要1-2週的時間走過濾泡與黃體期，月經就有可能來到。

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