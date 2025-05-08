自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

安樂死有倫理爭議 邱泰源：尊嚴善終先加強安寧醫療

2025/05/08 12:42

衛福部長邱泰源今（8）日出席立法院社福及衛環委員會，就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」進行專題報告。（記者叢昌瑾攝）

衛福部長邱泰源今（8）日出席立法院社福及衛環委員會，就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」進行專題報告。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕民進黨立委陳冠廷提出安樂死法，昨在立法院舉辦討論座談會，對此，衛福部長邱泰源今（8日）出席立法院社福及衛環委員會受訪時表示，安樂死有倫理爭議，尊嚴善終最重要的是檢視有無好好解決病人末期身心靈的痛苦，因此先看看如何加強安寧緩和醫療，可能更是重要。

邱泰源指出，安樂死議題在世界各國都是倫理爭議的問題，在台灣大家也關心如何尊嚴善終，首先要讓末期病人有自我選擇，因此政府推動預立醫療照護諮商（ACP），健保署也擴大給付範圍，讓家屬了解，也讓患者有機會表達自己的意願。

邱泰源認為，尊嚴善終最重要的是檢視有無好好解決病人末期身心靈的痛苦，解方要靠安寧緩和醫療，尤其台灣安寧緩和醫療已經是世界第3、亞洲第1，只要落實就可將安樂死爭議減到最低。

因此，邱泰源指出，關注安樂死前，應該先注意安寧緩和醫療是否做好，如果做得好，安樂死的需求就不是社會事件，而是個案需求，因此在討論前，先看看如何加強安寧緩和醫療，可能更是重要。

另外，行政院會研擬通過「兒童托育服務法」專法草案，衛福部次長呂建德說明，目前草案已送到行政院，確定沒問題就送立法院，未來將區分托育與兒少機構，尤其針對不當照顧、不當虐待加重處罰，落實對兒童的最佳照顧。＃

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中