安樂死有倫理爭議 邱泰源：尊嚴善終先加強安寧醫療

衛福部長邱泰源今（8）日出席立法院社福及衛環委員會，就「長照2.0執行情形檢討及3.0未來規劃」進行專題報告。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕民進黨立委陳冠廷提出安樂死法，昨在立法院舉辦討論座談會，對此，衛福部長邱泰源今（8日）出席立法院社福及衛環委員會受訪時表示，安樂死有倫理爭議，尊嚴善終最重要的是檢視有無好好解決病人末期身心靈的痛苦，因此先看看如何加強安寧緩和醫療，可能更是重要。

邱泰源指出，安樂死議題在世界各國都是倫理爭議的問題，在台灣大家也關心如何尊嚴善終，首先要讓末期病人有自我選擇，因此政府推動預立醫療照護諮商（ACP），健保署也擴大給付範圍，讓家屬了解，也讓患者有機會表達自己的意願。

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邱泰源認為，尊嚴善終最重要的是檢視有無好好解決病人末期身心靈的痛苦，解方要靠安寧緩和醫療，尤其台灣安寧緩和醫療已經是世界第3、亞洲第1，只要落實就可將安樂死爭議減到最低。

因此，邱泰源指出，關注安樂死前，應該先注意安寧緩和醫療是否做好，如果做得好，安樂死的需求就不是社會事件，而是個案需求，因此在討論前，先看看如何加強安寧緩和醫療，可能更是重要。

另外，行政院會研擬通過「兒童托育服務法」專法草案，衛福部次長呂建德說明，目前草案已送到行政院，確定沒問題就送立法院，未來將區分托育與兒少機構，尤其針對不當照顧、不當虐待加重處罰，落實對兒童的最佳照顧。＃

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