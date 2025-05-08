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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

每5對就有1對！印度孕婦懷罕見雙胞胎 這招保住母子

2025/05/08 10:08

印度籍女子莎曼莎平安生下雙胞胎，一家4口合照，傳達幸福洋溢。莎曼莎寄來照片感謝彰基在孕程期間對她的照顧。（圖彰基提供）

印度籍女子莎曼莎平安生下雙胞胎，一家4口合照，傳達幸福洋溢。莎曼莎寄來照片感謝彰基在孕程期間對她的照顧。（圖彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕印度籍女子莎曼莎陪同丈夫來台工作，懷上高風險的「單絨毛膜雙羊膜囊」（monochorionic diamniotic, MCDA）雙胞胎，這是同卵共用一個胎盤的雙胞胎，在懷同卵雙胞胎者中約5對就有1對，孕程恐引發雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長受限、雙胎貧血或無心胎等致命風險。莎曼莎在彰化基督教醫院密集接受追蹤至28週返國，最終於32週剖腹產下雙胞胎，母子均安。

莎曼莎初次到彰基婦產科產檢時，透過高解析度超音波，得知懷的是MCDA雙胞胎。因高風險，醫療團隊啟動雙週追蹤模式，每兩週安排高階超音波檢查，密切監測胎兒結構、血流與生長情形。即使沒有健保，她與丈夫仍準時回診，展現對新生命的重視。

直到28週前，孕程穩定，雖然弟弟體重略小，尚未出現明顯異常。不過，莎曼莎考量家庭與後續生產安排，決定返國待產。醫療團隊協助聯繫具母胎醫學資源的醫院，並整理完整產檢資料與影像，確保醫療接軌不中斷。

一個月後傳來消息，莎曼莎於32週因弟弟出現血流異常與胎兒生長受限，在印度緊急剖腹產子，雙胞胎平安誕生。她也寄來全家福照片，感謝彰基醫療團隊的協助與照護。

醫學中心彰基與全世界一流大學醫院同步使用最高等級超音波，具備胎兒內部器官超高解析度及3D重組功能。（圖彰基提供）

醫學中心彰基與全世界一流大學醫院同步使用最高等級超音波，具備胎兒內部器官超高解析度及3D重組功能。（圖彰基提供）

彰基婦產科醫師吳琬如指出，根據國際母胎醫學指引，MCDA雙胞胎應於孕期第11至14週確認絨毛膜性質，並在整個孕期每兩週接受高階超音波追蹤，檢查羊水量、臍帶與腦血流、體重差異等指標，必要時需進行胎兒治療或提前分娩。彰基婦產科具備專業母胎醫學團隊與高階設備，自2023年起更開展胎兒鏡雷射手術，是全台少數可進行該項治療的醫學中心之一，為雙胞胎輸血症候群提供即時介入治療。

總院長陳穆寬表示，彰基醫學中心以優質的超低體重早產兒存活率聞名，展現新生兒照護的卓越水準，透過嚴謹的產前監測系統及兒童醫學中心新生兒科團隊的緊密合作，致力守護新生命，作為高風險妊娠的後盾。

彰基產檢中心超音波檢查室的醫師和技術師團隊經驗都十分豐富，才能做出精確的診斷。（圖彰基提供）

彰基產檢中心超音波檢查室的醫師和技術師團隊經驗都十分豐富，才能做出精確的診斷。（圖彰基提供）

他強調，莎曼莎與雙胞胎的故事，不只是一次醫療服務的紀錄，更是一段跨越文化與制度限制的合作典範。在專業、溫柔與信任的交會下，彰基再次做到了守護生命，沒有國界！

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